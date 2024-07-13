https://ria.ru/20240713/opasnost-1959456785.html

В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза

В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза - РИА Новости, 13.07.2024

В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза

Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был объявлен в Севастополе и спустя три минуты отменен, об... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:36

2024-07-13T17:36

2024-07-13T17:50

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был объявлен в Севастополе и спустя три минуты отменен, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!" - написал губернатор в своем Telegram-канале в 17.32 мск. Уже в 17.35 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы.Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия