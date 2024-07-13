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В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза
В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза - РИА Новости, 13.07.2024
В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза
Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был объявлен в Севастополе и спустя три минуты отменен, об... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:36
2024-07-13T17:36
2024-07-13T17:50
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был объявлен в Севастополе и спустя три минуты отменен, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!" - написал губернатор в своем Telegram-канале в 17.32 мск. Уже в 17.35 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы.Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене сигнала "Баллистика"