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В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 13.07.2024 (обновлено: 17:50 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/opasnost-1959456785.html
В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза
В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза - РИА Новости, 13.07.2024
В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза
Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был объявлен в Севастополе и спустя три минуты отменен, об... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:36
2024-07-13T17:50
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был объявлен в Севастополе и спустя три минуты отменен, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.&quot;Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!&quot; - написал губернатор в своем Telegram-канале в 17.32 мск. Уже в 17.35 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы.Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе на три минуты объявлялась баллистическая угроза

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене сигнала "Баллистика"

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель "Укрытие"
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© РИА Новости / Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был объявлен в Севастополе и спустя три минуты отменен, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!" - написал губернатор в своем Telegram-канале в 17.32 мск. Уже в 17.35 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы.

Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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