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В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 13.07.2024 (обновлено: 00:05 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/opasnost-1959365982.html
В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА
В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024
В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщают власти регионов. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T00:02
2024-07-13T00:05
специальная военная операция на украине
курская область
воронежская область
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщают власти регионов."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в Telegram-канале.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе."Курская область: опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, воронежская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Воронежская область, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщают власти регионов.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в Telegram-канале.
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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.
"Курская область: опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВоронежская областьРоссияПроисшествияАлексей Смирнов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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