https://ria.ru/20240713/opasnost-1959365982.html

В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024

В Воронежской и Курской областях объявили опасность опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщают власти регионов. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T00:02

2024-07-13T00:02

2024-07-13T00:05

специальная военная операция на украине

курская область

воронежская область

россия

происшествия

алексей смирнов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщают власти регионов."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в Telegram-канале.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе."Курская область: опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

воронежская область

россия

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курская область, воронежская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)