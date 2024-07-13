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Генсек ООН сделал важное заявление о конфликте в секторе Газа
Генсек ООН сделал важное заявление о конфликте в секторе Газа - РИА Новости, 13.07.2024
Генсек ООН сделал важное заявление о конфликте в секторе Газа
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в своем аккаунте в соцсети Х, что настало "самое время" закончить конфликт в секторе Газа, и призвал стороны достичь... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:48
2024-07-13T01:48
2024-07-13T02:25
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в своем аккаунте в соцсети Х, что настало "самое время" закончить конфликт в секторе Газа, и призвал стороны достичь соглашения. Накануне президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Переговорный процесс через посредников по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников возобновился неделю назад. До этого ситуация с переговорами находилась в тупике более месяца. "Сейчас самое время положить конец ужасной войне в секторе Газа... Настало время сторонам проявить политическое мужество и политическую волю, чтобы наконец достичь соглашения", — написал Гутерреш.Генсек ООН добавил, что начать этот процесс нужно с "немедленного прекращения огня" и "безоговорочного освобождения всех заложников". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240712/gaza-1959334603.html
https://ria.ru/20240712/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, россия, антониу гутерреш, джо байден, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Антониу Гутерреш, Джо Байден, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН сделал важное заявление о конфликте в секторе Газа
Генсек ООН Гутерреш: настало время завершить конфликт в секторе Газа
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в своем аккаунте в соцсети Х
, что настало "самое время" закончить конфликт в секторе Газа, и призвал стороны достичь соглашения.
Накануне президент США Джо Байден
заявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Переговорный процесс через посредников по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников возобновился неделю назад. До этого ситуация с переговорами находилась в тупике более месяца.
"Сейчас самое время положить конец ужасной войне в секторе Газа... Настало время сторонам проявить политическое мужество и политическую волю, чтобы наконец достичь соглашения", — написал Гутерреш.
Генсек ООН добавил, что начать этот процесс нужно с "немедленного прекращения огня" и "безоговорочного освобождения всех заложников".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.