https://ria.ru/20240713/odkb-1959401943.html

В ОДКБ продолжат диалог о новой архитектуре безопасности в Евразии

В ОДКБ продолжат диалог о новой архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 13.07.2024

В ОДКБ продолжат диалог о новой архитектуре безопасности в Евразии

Диалог о важности построения новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным, будет продолжен в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:37

2024-07-13T10:37

2024-07-13T10:37

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Диалог о важности построения новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным, будет продолжен в Организации Договора о коллективной безопасности и других организациях, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. Во время встречи с руководством МИД РФ 14 июня президент Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Васильева, глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал об этой идее коллег на совете министров иностранных дел ОДКБ 20-21 июня в Алма-Ате. "Он (Лавров) привлёк внимание министров к важности построения новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, о чем заявил Владимир Владимирович Путин в выступлении 14 июня на расширенной коллегии МИД. Действительно, нынешняя система безопасности в Европе, а скорее уже – система "отсутствия безопасности в Европе", которая сложилась из-за действий западных "непартнеров", - заявил Васильев. Он выразил уверенность, что диалог на эту тему будет продолжен и в более широком формате с участием государств и других региональных организаций, поскольку вопросы безопасности касаются стран, простирающихся, как в Европе и Азии, так и в странах Ближнего и Среднего Востока, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20240705/putin-1957724839.html

https://ria.ru/20240621/putin-1954545903.html

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россия, европа, евразия, одкб, евразийский экономический союз, снг