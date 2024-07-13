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Запад пытается оттянуть Армению от ОДКБ, заявил постпред России
Запад пытается оттянуть Армению от ОДКБ, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
Запад пытается оттянуть Армению от ОДКБ, заявил постпред России
Запад пытается оттянуть Армению от союзников, хотя на примере других стран видно, к чему это приводит, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:33
2024-07-13T07:33
2024-07-13T07:33
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Запад пытается оттянуть Армению от союзников, хотя на примере других стран видно, к чему это приводит, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев."Они (страны Запада - ред.) стремятся не просто "вбить клин", но и фактически оттянуть Армению от ее союзников. Естественно, все коллеги это отчетливо осознают. Мы видим на примере других ситуаций, в том же Закавказье, в той же Грузии, к чему это все приводит. Естественно, у нас не может не вызывать тревоги и опасений действия "внешних игроков" и руководства в Ереване, которые дестабилизируют ситуацию не только внутри самой Армении, но могут обострить ситуацию и за ее пределами", - заявил Васильев.
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в мире, армения, россия, закавказье, одкб
В мире, Армения, Россия, Закавказье, ОДКБ
Запад пытается оттянуть Армению от ОДКБ, заявил постпред России
Постпред России Васильев: Запад пытается оттянуть Армению от союзников по ОДКБ