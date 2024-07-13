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ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России
Россия и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, но эти предложения не нашли встречного желания, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T06:34
2024-07-13T06:34
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, но эти предложения не нашли встречного желания, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев."Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания", — сказал Васильев.Он подчеркнул, что и Россия, и ОДКБ видят, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона.Постпред также заявил, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране. В случае дестабилизации ситуации в регионе это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ, добавил Васильев.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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россия, одкб, нато, в мире, иран
Россия, ОДКБ, НАТО, В мире, Иран
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России
Васильев: Россия и ОДКБ предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, но эти предложения не нашли встречного желания, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
"Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания", — сказал Васильев.
Он подчеркнул, что и Россия, и ОДКБ видят, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона.
Постпред также заявил, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране
. В случае дестабилизации ситуации в регионе это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ, добавил Васильев.