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ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
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06:34 13.07.2024 (обновлено: 07:08 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/odkb-1959380826.html
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России
Россия и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, но эти предложения не нашли встречного желания, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T06:34
2024-07-13T07:08
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, но эти предложения не нашли встречного желания, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев."Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания", — сказал Васильев.Он подчеркнул, что и Россия, и ОДКБ видят, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона.Постпред также заявил, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране. В случае дестабилизации ситуации в регионе это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ, добавил Васильев.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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россия, одкб, нато, в мире, иран
Россия, ОДКБ, НАТО, В мире, Иран
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России

Васильев: Россия и ОДКБ предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги стран ОДКБ
Государственные флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги стран ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, но эти предложения не нашли встречного желания, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
"Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания", — сказал Васильев.
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Он подчеркнул, что и Россия, и ОДКБ видят, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона.
Постпред также заявил, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране. В случае дестабилизации ситуации в регионе это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ, добавил Васильев.
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