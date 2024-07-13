https://ria.ru/20240713/odkb-1959379750.html

В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России

В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024

В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России

Переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется, организация "расширяется" за счет установления партнерских отношений, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T06:09

2024-07-13T06:09

2024-07-13T06:09

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется, организация "расширяется" за счет установления партнерских отношений, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Устав ОДКБ, статья 16, предполагает возможность принятия новых членов, если они разделяют цели и принципы этой организации. Поэтому сам принцип не подвергается сомнению. Однако каких-либо переговоров на этот счет не ведется", - сказал Васильев, отвечая на соответствующий вопрос. Тем не менее, уточнил он, расширяется взаимодействие с отдельными государствами и организациями. "Я бы сказал, если говорить о "расширении", то речь идет о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями", - подчеркнул российский постпред.

https://ria.ru/20240712/armeniya-1959133684.html

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