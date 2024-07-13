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В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
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06:09 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/odkb-1959379750.html
В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России
В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России
Переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется, организация "расширяется" за счет установления партнерских отношений, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T06:09
2024-07-13T06:09
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется, организация "расширяется" за счет установления партнерских отношений, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Устав ОДКБ, статья 16, предполагает возможность принятия новых членов, если они разделяют цели и принципы этой организации. Поэтому сам принцип не подвергается сомнению. Однако каких-либо переговоров на этот счет не ведется", - сказал Васильев, отвечая на соответствующий вопрос. Тем не менее, уточнил он, расширяется взаимодействие с отдельными государствами и организациями. "Я бы сказал, если говорить о "расширении", то речь идет о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями", - подчеркнул российский постпред.
https://ria.ru/20240712/armeniya-1959133684.html
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В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов, заявил постпред России

Постпред Васильев: переговоры о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведутся

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется, организация "расширяется" за счет установления партнерских отношений, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
"Устав ОДКБ, статья 16, предполагает возможность принятия новых членов, если они разделяют цели и принципы этой организации. Поэтому сам принцип не подвергается сомнению. Однако каких-либо переговоров на этот счет не ведется", - сказал Васильев, отвечая на соответствующий вопрос.
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Тем не менее, уточнил он, расширяется взаимодействие с отдельными государствами и организациями.
"Я бы сказал, если говорить о "расширении", то речь идет о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями", - подчеркнул российский постпред.
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