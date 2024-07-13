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Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
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04:59 13.07.2024 (обновлено: 05:05 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/odkb-1959376208.html
Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год, заявил постпред России
Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год, заявил постпред России
Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев, комментируя ситуацию со взносом Армении в бюджет организации, заявил РИА Новости, что несмотря на решение Еревана о... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T04:59
2024-07-13T05:05
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев, комментируя ситуацию со взносом Армении в бюджет организации, заявил РИА Новости, что несмотря на решение Еревана о невыплате в этом году, сумма взноса за 2025 год будет посчитана и начислена Армении. В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей. Отвечая на вопрос, известно ли о планах Армении по выплатам в бюджет на 2025 год, Васильев указал, что "это уже политическое решение". "Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении", — подчеркнул Васильев. При этом, добавил он, будет ли она платить взнос или нет — "это уже политическая воля руководства страны". Говоря в целом о проблеме бюджета, постпред России при ОДКБ указал, что то, что "касается предстоящего периода — 2025 года, — то это предмет дальнейших обсуждений". Он также рассказал, что "бюджет организации в установленной пропорции распределен между всеми государствами-членами". "То есть 50% взносов выплачивает Российская Федерация. Остальные 50% распределены между другими пятью государствами-членами. Соответственно, каждый (кроме России) платит по 10% от бюджета, в том числе и Республика Армения", — пояснил Васильев.
https://ria.ru/20240712/pashinyan-1959239144.html
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Россия, Армения, Ереван, ОДКБ, В мире
Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год, заявил постпред России

Постпред России Васильев: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчения ОДКБ
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Учения ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев, комментируя ситуацию со взносом Армении в бюджет организации, заявил РИА Новости, что несмотря на решение Еревана о невыплате в этом году, сумма взноса за 2025 год будет посчитана и начислена Армении.
В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.
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Отвечая на вопрос, известно ли о планах Армении по выплатам в бюджет на 2025 год, Васильев указал, что "это уже политическое решение".
"Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении", — подчеркнул Васильев. При этом, добавил он, будет ли она платить взнос или нет — "это уже политическая воля руководства страны".
Говоря в целом о проблеме бюджета, постпред России при ОДКБ указал, что то, что "касается предстоящего периода — 2025 года, — то это предмет дальнейших обсуждений".
Он также рассказал, что "бюджет организации в установленной пропорции распределен между всеми государствами-членами". "То есть 50% взносов выплачивает Российская Федерация. Остальные 50% распределены между другими пятью государствами-членами. Соответственно, каждый (кроме России) платит по 10% от бюджета, в том числе и Республика Армения", — пояснил Васильев.
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