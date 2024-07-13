https://ria.ru/20240713/odkb-1959375796.html

В ОДКБ согласовали корректировку бюджета организации из-за позиции Армении

В ОДКБ согласовали корректировку бюджета организации из-за позиции Армении - РИА Новости, 13.07.2024

В ОДКБ согласовали корректировку бюджета организации из-за позиции Армении

Вопрос корректировки бюджета ОДКБ в связи с заморозкой Арменией части взноса согласован внутри организации, сообщил РИА Новости постпред России при этой... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T04:38

2024-07-13T04:38

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вопрос корректировки бюджета ОДКБ в связи с заморозкой Арменией части взноса согласован внутри организации, сообщил РИА Новости постпред России при этой организации Виктор Васильев. "Если брать бюджет нынешнего, 2024 года, то этот вопрос согласован", — заявил он, отвечая на вопрос, обсуждается ли в связи с решением Еревана заморозить свой взнос судьба бюджета организации. "На заседаниях постоянного совета и в рамках заседаний трех уставных органов ОДКБ в Алма-Ате уже приняты рекомендации по корректировке бюджета Организации на этот год", — добавил постпред. Рекомендации, по его словам, были вынесены на подписание руководителями стран в рабочем порядке. Васильев также заметил, что "ситуация — действительно нестандартная, учитывая заявления армянской стороны не выплачивать свой взнос в этом году". В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240712/pashinyan-1959239144.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html

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