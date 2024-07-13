https://ria.ru/20240713/odkb-1959375796.html
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета организации из-за позиции Армении
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета организации из-за позиции Армении - РИА Новости, 13.07.2024
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета организации из-за позиции Армении
Вопрос корректировки бюджета ОДКБ в связи с заморозкой Арменией части взноса согласован внутри организации, сообщил РИА Новости постпред России при этой... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T04:38
2024-07-13T04:38
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вопрос корректировки бюджета ОДКБ в связи с заморозкой Арменией части взноса согласован внутри организации, сообщил РИА Новости постпред России при этой организации Виктор Васильев. "Если брать бюджет нынешнего, 2024 года, то этот вопрос согласован", — заявил он, отвечая на вопрос, обсуждается ли в связи с решением Еревана заморозить свой взнос судьба бюджета организации. "На заседаниях постоянного совета и в рамках заседаний трех уставных органов ОДКБ в Алма-Ате уже приняты рекомендации по корректировке бюджета Организации на этот год", — добавил постпред. Рекомендации, по его словам, были вынесены на подписание руководителями стран в рабочем порядке. Васильев также заметил, что "ситуация — действительно нестандартная, учитывая заявления армянской стороны не выплачивать свой взнос в этом году". В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240712/pashinyan-1959239144.html
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ереван, армения, одкб, в мире
Ереван, Армения, ОДКБ, В мире
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета организации из-за позиции Армении
В ОДКБ согласовали корректировку бюджета из-за заморозки Арменией части взноса
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вопрос корректировки бюджета ОДКБ в связи с заморозкой Арменией части взноса согласован внутри организации, сообщил РИА Новости постпред России при этой организации Виктор Васильев.
"Если брать бюджет нынешнего, 2024 года, то этот вопрос согласован", — заявил он, отвечая на вопрос, обсуждается ли в связи с решением Еревана заморозить свой взнос судьба бюджета организации.
"На заседаниях постоянного совета и в рамках заседаний трех уставных органов ОДКБ в Алма-Ате уже приняты рекомендации по корректировке бюджета Организации на этот год", — добавил постпред. Рекомендации, по его словам, были вынесены на подписание руководителями стран в рабочем порядке.
Васильев также заметил, что "ситуация — действительно нестандартная, учитывая заявления армянской стороны не выплачивать свой взнос в этом году".
В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана
о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ
". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении
, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.