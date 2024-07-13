https://ria.ru/20240713/odessa-1959444054.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2024
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:04
2024-07-13T16:04
2024-07-13T16:05
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. "В городе слышен взрыв", - написал Труханов. Ранее в восьми областях Украины, в том числе и в Одесской, была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Геннадий Труханов