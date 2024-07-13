https://ria.ru/20240713/obstrel-1959481014.html
ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 13.07.2024
ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области
Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:35
2024-07-13T21:35
2024-07-13T21:49
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ на четыре населенных пункта региона, в результате которой пострадал мужчина."Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось сразу нескольким атакам беспилотников. Два дрона сдетонировали на территории социального объекта. В результате детонации третьего дрона пострадал водитель легкового автомобиля, который в момент атаки находился рядом. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочным ранением мягких тканей головы попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали первую медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.Также в районе села Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства на работающий в поле комбайн, водитель успел покинуть кабину до взрыва, у транспортного средства повреждена ходовая часть.Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля, пожар ликвидирован."В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате детонации дрона-камикадзе поврежден забор одного частного домовладения. Село Демидовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, пробиты кровли и посечены фасады. В селе Ясные Зори Белгородского района в результате прилета артиллерийского снаряда поврежден социальный объект - выбиты окна, посечен фасад", - добавил Гладков.Он отметил, что оперативные службы работают на местах, информация уточняется.
https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородский район
ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области, ранен человек
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ на четыре населенных пункта региона, в результате которой пострадал мужчина.
"Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось сразу нескольким атакам беспилотников. Два дрона сдетонировали на территории социального объекта. В результате детонации третьего дрона пострадал водитель легкового автомобиля, который в момент атаки находился рядом. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочным ранением мягких тканей головы попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали первую медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.
Также в районе села Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства на работающий в поле комбайн, водитель успел покинуть кабину до взрыва, у транспортного средства повреждена ходовая часть.
Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля, пожар ликвидирован.
"В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате детонации дрона-камикадзе поврежден забор одного частного домовладения. Село Демидовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, пробиты кровли и посечены фасады. В селе Ясные Зори Белгородского района
в результате прилета артиллерийского снаряда поврежден социальный объект - выбиты окна, посечен фасад", - добавил Гладков.
Он отметил, что оперативные службы работают на местах, информация уточняется.