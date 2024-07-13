https://ria.ru/20240713/obstrel-1959481014.html

ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 13.07.2024

ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области

Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:35

2024-07-13T21:35

2024-07-13T21:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ на четыре населенных пункта региона, в результате которой пострадал мужчина."Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось сразу нескольким атакам беспилотников. Два дрона сдетонировали на территории социального объекта. В результате детонации третьего дрона пострадал водитель легкового автомобиля, который в момент атаки находился рядом. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочным ранением мягких тканей головы попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали первую медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.Также в районе села Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства на работающий в поле комбайн, водитель успел покинуть кабину до взрыва, у транспортного средства повреждена ходовая часть.Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля, пожар ликвидирован."В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате детонации дрона-камикадзе поврежден забор одного частного домовладения. Село Демидовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, пробиты кровли и посечены фасады. В селе Ясные Зори Белгородского района в результате прилета артиллерийского снаряда поврежден социальный объект - выбиты окна, посечен фасад", - добавил Гладков.Он отметил, что оперативные службы работают на местах, информация уточняется.

https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html

https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район