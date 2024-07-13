https://ria.ru/20240713/obstrel-1959479746.html
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска в субботу атаковали Петровский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:19
2024-07-13T21:19
2024-07-13T21:19
специальная военная операция на украине
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стирол
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу атаковали Петровский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.30 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, украинские войска с 20.20 по 20.50 выпустили два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и два снаряда аналогичного калибра по Донецку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, горловка, петровский район, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Донецк при помощи дрона-камикадзе