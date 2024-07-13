https://ria.ru/20240713/obstrel-1959476747.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника - РИА Новости, 13.07.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк и атаковали Горловку дроном-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T20:20

2024-07-13T20:20

2024-07-13T20:22

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк и атаковали Горловку дроном-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасногого предмета с беспилотного летательного аппарата; 19.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 17.35 до 19.00 ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 12 - по Никитовскому району Горловки. В субботу украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, сообщалось о трех пострадавших, в том числе одном ребенке. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия