Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк и атаковали Горловку
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк и атаковали Горловку дроном-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасногого предмета с беспилотного летательного аппарата; 19.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, с 17.35 до 19.00 ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 12 - по Никитовскому району Горловки.
В субботу украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, сообщалось о трех пострадавших, в том числе одном ребенке.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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