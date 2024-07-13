https://ria.ru/20240713/obstrel-1959458455.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 13.07.2024

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:54

2024-07-13T17:54

2024-07-13T17:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В субботу украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, сообщалось о трех пострадавших, в том числе одном ребенке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия