https://ria.ru/20240713/obstrel-1959458455.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:54
2024-07-13T17:54
2024-07-13T17:54
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В субботу украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, сообщалось о трех пострадавших, в том числе одном ребенке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке