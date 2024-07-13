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В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/obstrel-1959430992.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 13.07.2024
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
Три мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника и использования со... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:48
2024-07-13T14:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника и использования со стороны украинских войск беспилотника-камикадзе в Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка: Никитовский район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Власенко ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения; Центрально-Городской район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Украинской ранен мужчина 1987 года рождения; в результате атаки беспилотного летательного аппарата-камикадзе по улице Островского ранена женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении представительства. В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека

Представительство ДНР: три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника и использования со стороны украинских войск беспилотника-камикадзе в Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Горловка: Никитовский район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Власенко ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения; Центрально-Городской район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Украинской ранен мужчина 1987 года рождения; в результате атаки беспилотного летательного аппарата-камикадзе по улице Островского ранена женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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