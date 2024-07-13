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В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 13.07.2024
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
Три мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника и использования со... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:48
2024-07-13T14:48
2024-07-13T14:48
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника и использования со стороны украинских войск беспилотника-камикадзе в Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка: Никитовский район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Власенко ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения; Центрально-Городской район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Украинской ранен мужчина 1987 года рождения; в результате атаки беспилотного летательного аппарата-камикадзе по улице Островского ранена женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении представительства. В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
Представительство ДНР: три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Горловку