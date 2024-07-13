https://ria.ru/20240713/obstrel-1959430992.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека

В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 13.07.2024

В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека

Три мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника и использования со... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:48

2024-07-13T14:48

2024-07-13T14:48

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника и использования со стороны украинских войск беспилотника-камикадзе в Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка: Никитовский район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Власенко ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения; Центрально-Городской район: в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Украинской ранен мужчина 1987 года рождения; в результате атаки беспилотного летательного аппарата-камикадзе по улице Островского ранена женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении представительства. В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Донецк и Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия