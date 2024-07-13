https://ria.ru/20240713/obstrel-1959427279.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку с беспилотников

Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку с беспилотников - РИА Новости, 13.07.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку с беспилотников

Украинские войска атаковали Горловку и Владимировку в Донецкой Народной Республике с применением беспилотников, а также выпустили по Донецку и Горловке 13... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:15

2024-07-13T14:15

2024-07-13T14:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку и Владимировку в Донецкой Народной Республике с применением беспилотников, а также выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с БПЛА... 12.30 - населенный пункт Владимировка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Всего за период с 11.50 по 13.34 по Донецку выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров, а по Горловке - еще семь того же калибра. В субботу в СЦКК уже сообщали о сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 15с миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато, происшествия