Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку с беспилотников
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Горловку и Владимировку с беспилотников
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку и Владимировку в Донецкой Народной Республике с применением беспилотников, а также выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с БПЛА... 12.30 - населенный пункт Владимировка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Всего за период с 11.50 по 13.34 по Донецку выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров, а по Горловке - еще семь того же калибра.
В субботу в СЦКК уже сообщали о сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на Горловку.
Артиллерия калибра 15с миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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