https://ria.ru/20240713/obstrel-1959423054.html

Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино

Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 13.07.2024

Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино

Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:47

2024-07-13T13:47

2024-07-13T14:25

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

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владимир путин

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 13 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Третий день подряд Шебекино подвергается обстрелу. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй —осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии", — написал глава региона.Как уточнил Гладков, одного из пострадавших везут в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики Шебекинской ЦРБ также помогли еще троим мирным жителям с осколочными ранениями рук и ног, они продолжат лечение амбулаторно.Восьмая пострадавшая, по его словам, получила касательное осколочное ранение правой голени. Врачи оказали ей медпомощь на месте, от госпитализации она отказалась.При обстреле оказались повреждены остекление в пяти многоквартирных домах, 16 автомобилей, а также кровли и фасады в одном социальном и двух коммерческих объектах.Кроме того, в одном частном доме выбило окна и посечен забор, а от прямого попадания снаряда загорелась машина — пожар уже потушили, указал губернатор.В субботу утром Шебекино также подверглось атаке со стороны противника. В поселке Красное мужчина получил осколочные ранения ноги после прилета боеприпаса, его доставили в областную больницу.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240712/pentagon-1959340533.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, белгород