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Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 13.07.2024 (обновлено: 14:25 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/obstrel-1959423054.html
Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино
Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 13.07.2024
Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино
Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:47
2024-07-13T14:25
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
владимир путин
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 13 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Третий день подряд Шебекино подвергается обстрелу. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй —осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии", — написал глава региона.Как уточнил Гладков, одного из пострадавших везут в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики Шебекинской ЦРБ также помогли еще троим мирным жителям с осколочными ранениями рук и ног, они продолжат лечение амбулаторно.Восьмая пострадавшая, по его словам, получила касательное осколочное ранение правой голени. Врачи оказали ей медпомощь на месте, от госпитализации она отказалась.При обстреле оказались повреждены остекление в пяти многоквартирных домах, 16 автомобилей, а также кровли и фасады в одном социальном и двух коммерческих объектах.Кроме того, в одном частном доме выбило окна и посечен забор, а от прямого попадания снаряда загорелась машина — пожар уже потушили, указал губернатор.В субботу утром Шебекино также подверглось атаке со стороны противника. В поселке Красное мужчина получил осколочные ранения ноги после прилета боеприпаса, его доставили в областную больницу.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240712/pentagon-1959340533.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белгородская область, Белгород
Восемь человек пострадали при обстреле Шебекино

Гладков: восемь человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

© Фото : соцсетиДым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ
Дым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : соцсети
Дым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 13 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Третий день подряд Шебекино подвергается обстрелу. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй —осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии", — написал глава региона.
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Как уточнил Гладков, одного из пострадавших везут в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики Шебекинской ЦРБ также помогли еще троим мирным жителям с осколочными ранениями рук и ног, они продолжат лечение амбулаторно.
Восьмая пострадавшая, по его словам, получила касательное осколочное ранение правой голени. Врачи оказали ей медпомощь на месте, от госпитализации она отказалась.
При обстреле оказались повреждены остекление в пяти многоквартирных домах, 16 автомобилей, а также кровли и фасады в одном социальном и двух коммерческих объектах.
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Кроме того, в одном частном доме выбило окна и посечен забор, а от прямого попадания снаряда загорелась машина — пожар уже потушили, указал губернатор.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

В субботу утром Шебекино также подверглось атаке со стороны противника. В поселке Красное мужчина получил осколочные ранения ноги после прилета боеприпаса, его доставили в областную больницу.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБелгородская областьБелгород
 
 
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