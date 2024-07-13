https://ria.ru/20240713/obstrel-1959397153.html
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.07.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 42 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:00
2024-07-13T10:00
2024-07-13T10:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 42 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 18 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Днепряны, Каховка, Алешки, Солонцы, Таврийск, Любимовка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Бабино, Голая Пристань. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка, Каховка
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 42 удара из артиллерии по левобережью Херсонской области