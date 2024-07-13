https://ria.ru/20240713/obstrel-1959397153.html

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.07.2024

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 42 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:00

2024-07-13T10:00

2024-07-13T10:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ГЕНИЧЕСК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 42 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 18 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Днепряны, Каховка, Алешки, Солонцы, Таврийск, Любимовка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Бабино, Голая Пристань. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, новая каховка, каховка