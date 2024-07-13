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"Пингвин с яйцом": НАСА рассказало о необычном космическом объекте - РИА Новости, 13.07.2024
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Наука
 
03:21 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/obekt-1959374184.html
"Пингвин с яйцом": НАСА рассказало о необычном космическом объекте
"Пингвин с яйцом": НАСА рассказало о необычном космическом объекте - РИА Новости, 13.07.2024
"Пингвин с яйцом": НАСА рассказало о необычном космическом объекте
Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" запечатлел галактики NGС 2936 и NGC 2937 в форме пингвина с яйцом, сообщил официальный аккаунт телескопа в соцсети X. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T03:21
2024-07-13T03:21
наука
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" запечатлел галактики NGС 2936 и NGC 2937 в форме пингвина с яйцом, сообщил официальный аккаунт телескопа в соцсети X."Пингвины — отличные родители даже в космосе. &lt;...&gt; На новом фото от "Уэбба" две галактики: Пингвин (NGC 2936) и Яйцо (NGC 2937). &lt;...&gt; Они находятся в космических объятиях, связанные голубоватой дымкой звезд и газов", — говорится в сообщении.В агентстве добавили, что "пингвин" и "яйцо" сближались в течение десятков миллионов лет и в конечном счете объединятся в одну галактику. Текущее расстояние между NGС 2936 и NGC 2937 примерно в 25 раз меньше, чем между Млечным Путем и ближайшей к нам галактикой.Публикация приурочена ко второй годовщине первых фото, сделанных "Джеймсом Уэббом". Это самый крупный и мощный космический телескоп из запущенных человечеством. Он способен обнаруживать относительно холодные планетные тела, расположенные на расстояниях до 100 астрономических единиц от родительской звезды, а также получать спектральные линии этих планет. Такое пока не под силу ни одному другому телескопу.
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Наука, Космос - РИА Наука, НАСА
"Пингвин с яйцом": НАСА рассказало о необычном космическом объекте

НАСА опубликовало фото галактики в форме пингвина

© Space Telescope Science Institute Office of Public OutreachГалактики NGC 2936 и NGC 2937
Галактики NGC 2936 и NGC 2937 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" запечатлел галактики NGС 2936 и NGC 2937 в форме пингвина с яйцом, сообщил официальный аккаунт телескопа в соцсети X.
"Пингвины — отличные родители даже в космосе. <...> На новом фото от "Уэбба" две галактики: Пингвин (NGC 2936) и Яйцо (NGC 2937). <...> Они находятся в космических объятиях, связанные голубоватой дымкой звезд и газов", — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что "пингвин" и "яйцо" сближались в течение десятков миллионов лет и в конечном счете объединятся в одну галактику. Текущее расстояние между NGС 2936 и NGC 2937 примерно в 25 раз меньше, чем между Млечным Путем и ближайшей к нам галактикой.
Публикация приурочена ко второй годовщине первых фото, сделанных "Джеймсом Уэббом". Это самый крупный и мощный космический телескоп из запущенных человечеством. Он способен обнаруживать относительно холодные планетные тела, расположенные на расстояниях до 100 астрономических единиц от родительской звезды, а также получать спектральные линии этих планет. Такое пока не под силу ни одному другому телескопу.
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