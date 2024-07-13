СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал
BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом России
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemСтратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты в Южной Калифорнии
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты в Южной Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал России, посылаемый ей на фоне отставания в сфере ядерного оружия, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.
"И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы", — говорится в статье.
"И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы", — говорится в статье.
Вместе с тем, он признал огромное отставание в ядерном тактико-оперативном плане от России, поэтому развертывание ракет Tomahawk или SM-6 его не удивляет.
На этой неделе в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
На этой неделе в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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