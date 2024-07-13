https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html

СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал

СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал - РИА Новости, 13.07.2024

СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал

Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал России, посылаемый ей на фоне отставания в сфере ядерного оружия, пишет Berliner Zeitung со ссылкой РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:08

2024-07-13T13:08

2024-07-13T15:31

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал России, посылаемый ей на фоне отставания в сфере ядерного оружия, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера. "И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы", — говорится в статье.Вместе с тем, он признал огромное отставание в ядерном тактико-оперативном плане от России, поэтому развертывание ракет Tomahawk или SM-6 его не удивляет.На этой неделе в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html

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в мире, германия, нато, россия, сша