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СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал - РИА Новости, 13.07.2024
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13:08 13.07.2024 (обновлено: 15:31 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html
СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал
СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал - РИА Новости, 13.07.2024
СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал
Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал России, посылаемый ей на фоне отставания в сфере ядерного оружия, пишет Berliner Zeitung со ссылкой РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:08
2024-07-13T15:31
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал России, посылаемый ей на фоне отставания в сфере ядерного оружия, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера. "И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы", — говорится в статье.Вместе с тем, он признал огромное отставание в ядерном тактико-оперативном плане от России, поэтому развертывание ракет Tomahawk или SM-6 его не удивляет.На этой неделе в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html
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в мире, германия, нато, россия, сша
В мире, Германия, НАТО, Россия, США
СМИ: НАТО послала России жесткий сигнал

BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом России

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemСтратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты в Южной Калифорнии
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты в Южной Калифорнии - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты в Южной Калифорнии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал России, посылаемый ей на фоне отставания в сфере ядерного оружия, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.

"И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы", — говорится в статье.
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Вместе с тем, он признал огромное отставание в ядерном тактико-оперативном плане от России, поэтому развертывание ракет Tomahawk или SM-6 его не удивляет.

На этой неделе в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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