https://ria.ru/20240713/nato-1959390325.html
На Западе сделали тяжелое признание по итогам саммита НАТО
На Западе сделали тяжелое признание по итогам саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
На Западе сделали тяжелое признание по итогам саммита НАТО
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пожаловался, что саммит НАТО де-факто не принес больших результатов, своим мнением он поделился в соцсети Х. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:09
2024-07-13T09:09
2024-07-13T13:08
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пожаловался, что саммит НАТО де-факто не принес больших результатов, своим мнением он поделился в соцсети Х."А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва", — написал он.Ландсбергис добавил, что ни у кого не было больших ожиданий от саммита. Так, положения принятой декларации были известны еще за несколько месяцев до начала мероприятия.Политик посетовал, что союзники продолжают отрицать превращение противостояния России и Украины в глобальный стратегический сдвиг и не торопятся предоставить Киеву гарантии безопасности.Ландсбергис также назвал "самой большой упущенной возможностью" не желание разрешать Украине наносить удары вглубь России.Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
https://ria.ru/20240712/udary-1959364117.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Габриэлюс Ландсбергис, Владимир Путин, НАТО
На Западе сделали тяжелое признание по итогам саммита НАТО
Глава МИД Литвы Ландсбергис: на саммите НАТО не случился стратегический прорыв