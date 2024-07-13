Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/nato-1959381366.html
Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО
Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО
Совместная декларация, ставшая итогом вашингтонского саммита НАТО, стала "пугающим предостережением" о том, что альянс не стеснен в своих амбициях... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:07
2024-07-13T07:07
в мире
сша
тихий океан
балтийское море
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958893630_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ca56bdebf53a5eaf026af27b42803d9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Совместная декларация, ставшая итогом вашингтонского саммита НАТО, стала "пугающим предостережением" о том, что альянс не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и представляет угрозу для остального мира на пространстве от Балтики до Тихого океана, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. По ее словам, в прежние времена заложенные в документ формулировки рассматривались бы как "объявление войны". "Это пугающее предостережение остальному миру о том, что НАТО не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане", - сказала собеседница агентства. Лидеры 32 стран-членов НАТО и многочисленных партнеров альянса три дня обсуждали в Вашингтоне усиление своей роли в помощи Украине, укрепление коллективного потенциала, направленного против России, расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где набирает обороты соперничество Запада с Китаем. По мнению Квятковски, Москве и Пекину следует внимательно вчитаться в итоговый документ и "разоблачать его лицемерие". "Фундаментально это документ алчной и высокомерной глобальной войны, составленный недалеким альянсом, который с момента своего образования не выиграл ни одной войны, в которой участвовал, включая те, которые напрямую начал", - сказала она.
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
сша
тихий океан
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958893630_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_38255c496f102139d1698fe8ee89c1be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тихий океан, балтийское море, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Тихий океан, Балтийское море, НАТО, Министерство обороны США
Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО

Экс-аналитик Квятковски: саммит НАТО стал пугающим предупреждением миру

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛидеры НАТО позируют для официального фото на саммите НАТО в Вашингтоне
Лидеры НАТО позируют для официального фото на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Лидеры НАТО позируют для официального фото на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Совместная декларация, ставшая итогом вашингтонского саммита НАТО, стала "пугающим предостережением" о том, что альянс не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и представляет угрозу для остального мира на пространстве от Балтики до Тихого океана, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.
По ее словам, в прежние времена заложенные в документ формулировки рассматривались бы как "объявление войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Запад погубило расширение на восток
12 июля, 08:00
"Это пугающее предостережение остальному миру о том, что НАТО не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане", - сказала собеседница агентства.
Лидеры 32 стран-членов НАТО и многочисленных партнеров альянса три дня обсуждали в Вашингтоне усиление своей роли в помощи Украине, укрепление коллективного потенциала, направленного против России, расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где набирает обороты соперничество Запада с Китаем.
По мнению Квятковски, Москве и Пекину следует внимательно вчитаться в итоговый документ и "разоблачать его лицемерие".
"Фундаментально это документ алчной и высокомерной глобальной войны, составленный недалеким альянсом, который с момента своего образования не выиграл ни одной войны, в которой участвовал, включая те, которые напрямую начал", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
В миреСШАТихий океанБалтийское мореНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала