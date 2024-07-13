Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО
Экс-аналитик Квятковски: саммит НАТО стал пугающим предупреждением миру
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛидеры НАТО позируют для официального фото на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Лидеры НАТО позируют для официального фото на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Совместная декларация, ставшая итогом вашингтонского саммита НАТО, стала "пугающим предостережением" о том, что альянс не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и представляет угрозу для остального мира на пространстве от Балтики до Тихого океана, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.
По ее словам, в прежние времена заложенные в документ формулировки рассматривались бы как "объявление войны".
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"Это пугающее предостережение остальному миру о том, что НАТО не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане", - сказала собеседница агентства.
Лидеры 32 стран-членов НАТО и многочисленных партнеров альянса три дня обсуждали в Вашингтоне усиление своей роли в помощи Украине, укрепление коллективного потенциала, направленного против России, расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где набирает обороты соперничество Запада с Китаем.
"Фундаментально это документ алчной и высокомерной глобальной войны, составленный недалеким альянсом, который с момента своего образования не выиграл ни одной войны, в которой участвовал, включая те, которые напрямую начал", - сказала она.
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