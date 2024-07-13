https://ria.ru/20240713/nato-1959381366.html

Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО

Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024

Экс-аналитик Пентагона раскритиковала итоги саммита НАТО

Совместная декларация, ставшая итогом вашингтонского саммита НАТО, стала "пугающим предостережением" о том, что альянс не стеснен в своих амбициях... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T07:07

2024-07-13T07:07

2024-07-13T07:07

в мире

сша

тихий океан

балтийское море

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Совместная декларация, ставшая итогом вашингтонского саммита НАТО, стала "пугающим предостережением" о том, что альянс не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и представляет угрозу для остального мира на пространстве от Балтики до Тихого океана, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. По ее словам, в прежние времена заложенные в документ формулировки рассматривались бы как "объявление войны". "Это пугающее предостережение остальному миру о том, что НАТО не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане", - сказала собеседница агентства. Лидеры 32 стран-членов НАТО и многочисленных партнеров альянса три дня обсуждали в Вашингтоне усиление своей роли в помощи Украине, укрепление коллективного потенциала, направленного против России, расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где набирает обороты соперничество Запада с Китаем. По мнению Квятковски, Москве и Пекину следует внимательно вчитаться в итоговый документ и "разоблачать его лицемерие". "Фундаментально это документ алчной и высокомерной глобальной войны, составленный недалеким альянсом, который с момента своего образования не выиграл ни одной войны, в которой участвовал, включая те, которые напрямую начал", - сказала она.

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

сша

тихий океан

балтийское море

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в мире, сша, тихий океан, балтийское море, нато, министерство обороны сша