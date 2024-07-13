Эксперты спрогнозировали резкое снижение численности населения Украины
Либанова: население Украины к 2033 году составит до 35 миллионов человек
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Население Украины к 2033 году может составить самое большее 35 миллионов человек, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
"Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 миллионов", - приводит агентство РБК-Украина слова Либановой в материале на своем сайте.
"Ты не один - нас 52 миллиона" - фраза из популярного рекламного ролика, вышедшего на украинские телеэкраны в 1996 году. Это исторический максимум населения Украины, зафиксированный в 1993 году.
При этом Либанова учитывает в своих прогнозах население территорий, входивших в состав Украины в 1991 году.
По ее мнению, для поддержания населения страны на уровне в 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов, которых предполагается ввезти из менее развитых стран. Либанова надеется также привлечь на Украину молодежь из Польши и стран Прибалтики, если государству удастся создать для них привлекательные условия.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.