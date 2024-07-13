https://ria.ru/20240713/naemniki-1959377802.html

Рогов рассказал, как в Запорожской области называют французских наемников

Рогов рассказал, как в Запорожской области называют французских наемников - РИА Новости, 13.07.2024

Рогов рассказал, как в Запорожской области называют французских наемников

Французских солдат и наемников в Запорожской области исторически повелось называть шаромыжники, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:21

2024-07-13T05:21

2024-07-13T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Французских солдат и наемников в Запорожской области исторически повелось называть шаромыжники, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Французских солдат и наемников называют шаромыжники. Это нарицательное слово имеет исторические корни и уходит в 1812 год, когда французские войска напали на Российскую империю и были повержены", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, приклеилось это прозвище к французским наемникам из-за того, что их предки, убегая из России в 1812 году, любили поживиться за чужой счет или опускались до уровня попрошаек, вызывая у местного население презрение. "Сегодня президент Франции своей агрессивной политикой снова хочет насытить русские земли шаромыжниками, но участь их ждет та же, что и армию Наполеона", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html

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