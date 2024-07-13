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Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж - РИА Новости, 13.07.2024
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11:02 13.07.2024 (обновлено: 11:19 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/myatezh-1959404635.html
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж - РИА Новости, 13.07.2024
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж
Кабмин РФ предлагает дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, сказано в проекте,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:02
2024-07-13T11:19
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, сказано в проекте, который размещен в думской электронной базе."В связи с изложенным законопроектом предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий от содеянного (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия)", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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Россия
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж

Правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность за мятеж

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, сказано в проекте, который размещен в думской электронной базе.
«
"В связи с изложенным законопроектом предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий от содеянного (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия)", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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