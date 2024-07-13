https://ria.ru/20240713/myatezh-1959404635.html

Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж

Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж - РИА Новости, 13.07.2024

Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж

Кабмин РФ предлагает дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, сказано в проекте,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:02

2024-07-13T11:02

2024-07-13T11:19

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, сказано в проекте, который размещен в думской электронной базе."В связи с изложенным законопроектом предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий от содеянного (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия)", - сказано в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135584.html

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