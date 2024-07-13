https://ria.ru/20240713/moskva-1959410148.html

Москвичам рассказали, когда беспилотный трамвай повезет первых пассажиров

Москвичам рассказали, когда беспилотный трамвай повезет первых пассажиров - РИА Новости, 13.07.2024

Москвичам рассказали, когда беспилотный трамвай повезет первых пассажиров

Беспилотный трамвай в столице поедет с пассажирами в сентябре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:07

2024-07-13T12:07

2024-07-13T12:07

общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Беспилотный трамвай в столице поедет с пассажирами в сентябре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Многие знают про наш проект "беспилотный трамвай"… Трамвай беспилотный прошел уже около 400 километров. Ни одного ни ДТП, ни сбоя не было зафиксировано. По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, который сейчас 90% операций делает в автоматическом режиме, через нейронные сети, в сентябре этот трамвай будет уже ходить с пассажирами", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что в конце 2025 года трамвай сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме. Планируется, что в трамвае будет присутствовать стажер-машинист, который будет осуществлять только наблюдение за его работой.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954264660.html

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общество, москва, максим ликсутов