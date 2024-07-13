https://ria.ru/20240713/moldavia-1959445728.html

В Молдавии рассказали об ожиданиях от председательства в Совете Европы

В Молдавии рассказали об ожиданиях от председательства в Совете Европы - РИА Новости, 13.07.2024

В Молдавии рассказали об ожиданиях от председательства в Совете Европы

Председательство Молдавии в Совете Европы позволит стране стать более заметной как в ЕС, так и на международном уровне, заявила постоянный представитель... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:16

2024-07-13T16:16

2024-07-13T16:16

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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Председательство Молдавии в Совете Европы позволит стране стать более заметной как в ЕС, так и на международном уровне, заявила постоянный представитель республики в СЕ Даниела Кужбэ. "В следующем году мы отметим 30 лет со дня вступления нашей страны в Совет Европы. Юбилей совпадет со вступлением Молдавии во второй раз на пост председателя Комитета министров Совета Европы, который она проведет с ноября 2025 года по май 2026 года. Это председательство, бесспорно, обеспечит возможность повысить известность Молдавии как на европейском, так и на международном уровне", - заявила Кужбэ в эфире радио Moldova. По ее словам, это также будет способствовать повышению авторитета Совета Европы в Молдавии среди граждан. "Они узнают о приоритетах Молдавии во время действия этого мандата и будут иметь возможность следить через средства массовой информации за всеми событиями, которые мы организуем в рамках осуществления этого мандата", - добавила Кужбэ. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз, совет европы