Мишустин утвердил кураторов части федеральных и национальных проектов
Мишустин утвердил кураторов и руководителей федеральных и национальных проектов
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт правительства России.
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"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Геология: возрождение легенды", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Экология".
Также Патрушев будет отвечать за федеральный проект "Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".
Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать федеральные проекты "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлёт – от стартапа до IPO" и "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортёра", а также продолжит курировать федеральный проект "Развитие производств новых материалов". В рамках этих проектов реализуются инициативы социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".
Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин определён руководителем федерального проекта "Придумано в России", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов будет руководить национальными проектами "Международная кооперация и экспорт" и "Беспилотные авиационные системы", а министр транспорта Роман Старовойт – транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национальным проектом "Безопасные качественные дороги". Руководство входящим в него федеральным проектом "Автомобильные дороги Минобороны России" закреплено за заместителем министра обороны Андреем Булыгой.
Кураторы и руководители остальных федеральных и национальных проектов будут утверждаться по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, отмечается в сообщении.