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Мишустин утвердил кураторов части федеральных и национальных проектов - РИА Новости, 13.07.2024
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11:41 13.07.2024 (обновлено: 11:49 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/mishustin-1959408182.html
Мишустин утвердил кураторов части федеральных и национальных проектов
Мишустин утвердил кураторов части федеральных и национальных проектов - РИА Новости, 13.07.2024
Мишустин утвердил кураторов части федеральных и национальных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:41
2024-07-13T11:49
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт правительства России. "Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении. Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Геология: возрождение легенды", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Экология". Также Патрушев будет отвечать за федеральный проект "Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок". Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать федеральные проекты "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлёт – от стартапа до IPO" и "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортёра", а также продолжит курировать федеральный проект "Развитие производств новых материалов". В рамках этих проектов реализуются инициативы социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок". Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин определён руководителем федерального проекта "Придумано в России", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера". Министр промышленности и торговли Антон Алиханов будет руководить национальными проектами "Международная кооперация и экспорт" и "Беспилотные авиационные системы", а министр транспорта Роман Старовойт – транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национальным проектом "Безопасные качественные дороги". Руководство входящим в него федеральным проектом "Автомобильные дороги Минобороны России" закреплено за заместителем министра обороны Андреем Булыгой. Кураторы и руководители остальных федеральных и национальных проектов будут утверждаться по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html
https://ria.ru/20240604/kuratory-1950319706.html
https://ria.ru/20240704/rosvodresursy-1957422618.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин утвердил кураторов части федеральных и национальных проектов

Мишустин утвердил кураторов и руководителей федеральных и национальных проектов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт правительства России.
«
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.
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Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Геология: возрождение легенды", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Экология".
Также Патрушев будет отвечать за федеральный проект "Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".
Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать федеральные проекты "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлёт – от стартапа до IPO" и "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортёра", а также продолжит курировать федеральный проект "Развитие производств новых материалов". В рамках этих проектов реализуются инициативы социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".
Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин определён руководителем федерального проекта "Придумано в России", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".
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Министр промышленности и торговли Антон Алиханов будет руководить национальными проектами "Международная кооперация и экспорт" и "Беспилотные авиационные системы", а министр транспорта Роман Старовойт – транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национальным проектом "Безопасные качественные дороги". Руководство входящим в него федеральным проектом "Автомобильные дороги Минобороны России" закреплено за заместителем министра обороны Андреем Булыгой.
Кураторы и руководители остальных федеральных и национальных проектов будут утверждаться по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, отмечается в сообщении.
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