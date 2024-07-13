Рейтинг@Mail.ru
Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/minomety-1959377186.html
Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы
Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы - РИА Новости, 13.07.2024
Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы
Расчёты 120-миллиметровых минометов группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ рядом с государственной границей РФ в зоне... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:11
2024-07-13T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761122_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_cf1c3b000355b340dbbf4b891b881547.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июл - РИА Новости. Расчёты 120-миллиметровых минометов группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ рядом с государственной границей РФ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "По данным разведки на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 из состава мотострелкового подразделения выдвинулись на рубеж открытия огня и уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков в районе границы, данные объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили уничтожения целей", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после выполнения задачи минометчики замаскировали орудие и ушли в укрытие. Подобная боевая работа ведётся непрерывно, чтобы держать противника в постоянном напряжении. "Подразделения выполняют задачу по недопущению прорыва противника на территорию РФ. Это боевые посты, на которых военнослужащие несут боевую службу, наблюдательные посты. Посты воздушного наблюдения по недопущению проникновения воздушных целей - это БПЛА, fpv-дроны, которые тоже могут нанести поражение личному составу и гражданскому населению", - рассказал командир роты с позывным "Зима". В Минооборны отметили, что 120-миллиметровые минометы предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.
https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761122_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a617513a3c14bfee6195bf65c9f3be42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы

МО: минометчики группировки "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ вблизи границы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июл - РИА Новости. Расчёты 120-миллиметровых минометов группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ рядом с государственной границей РФ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"По данным разведки на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 из состава мотострелкового подразделения выдвинулись на рубеж открытия огня и уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков в районе границы, данные объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили уничтожения целей", - сообщили в оборонном ведомстве.
Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке
02:11
Уточняется, что после выполнения задачи минометчики замаскировали орудие и ушли в укрытие. Подобная боевая работа ведётся непрерывно, чтобы держать противника в постоянном напряжении.
"Подразделения выполняют задачу по недопущению прорыва противника на территорию РФ. Это боевые посты, на которых военнослужащие несут боевую службу, наблюдательные посты. Посты воздушного наблюдения по недопущению проникновения воздушных целей - это БПЛА, fpv-дроны, которые тоже могут нанести поражение личному составу и гражданскому населению", - рассказал командир роты с позывным "Зима".
В Минооборны отметили, что 120-миллиметровые минометы предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине
Вчера, 17:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала