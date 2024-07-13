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Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 13.07.2024 (обновлено: 13:35 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/minoborony-1959419773.html
Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ
Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024
Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станцию... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:26
2024-07-13T13:35
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, Токарева Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили до 105 боевиков ВСУ, две гаубицы "Мста-Б"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, Токарева Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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