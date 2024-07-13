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Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ
Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024
Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станцию... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:26
2024-07-13T13:26
2024-07-13T13:35
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, Токарева Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Днепр" уничтожили до 105 боевиков ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили до 105 боевиков ВСУ, две гаубицы "Мста-Б"