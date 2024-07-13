https://ria.ru/20240713/minoborony-1959419563.html

Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024

Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак, потери противника РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:23

2024-07-13T13:23

2024-07-13T13:32

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также сообщается, что группировка отразила пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины."Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

https://ria.ru/20240704/reb-1957252202.html

россия

сша

константиновка

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россия, сша, вооруженные силы украины, константиновка