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Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024
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13:23 13.07.2024 (обновлено: 13:32 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/minoborony-1959419563.html
Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024
Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак, потери противника РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:23
2024-07-13T13:32
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также сообщается, что группировка отразила пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины."Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Константиновка
Подразделения "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли 355 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 на Артемовском направлении в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Также сообщается, что группировка отразила пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины.
«
"Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в МО РФ.
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