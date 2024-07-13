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ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 13.07.2024 (обновлено: 13:30 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/minoborony-1959419080.html
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 13.07.2024
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:21
2024-07-13T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 1 танковой, 58, 72 мотопехотных бригад ВСУ, 123 бригады теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сторожевое, Макаровка, Пречистовка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 108 и 128 бригад теробороны. Противник потерял свыше 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.Противник также потерял на данном участке фронта две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Минобороны: ВСУ потеряли 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 1 танковой, 58, 72 мотопехотных бригад ВСУ, 123 бригады теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сторожевое, Макаровка, Пречистовка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 108 и 128 бригад теробороны. Противник потерял свыше 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Противник также потерял на данном участке фронта две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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