https://ria.ru/20240713/minoborony-1959419080.html
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 13.07.2024
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:21
2024-07-13T13:21
2024-07-13T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_117f4caf955e14aced9ac0cc33a65384.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 1 танковой, 58, 72 мотопехотных бригад ВСУ, 123 бригады теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сторожевое, Макаровка, Пречистовка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 108 и 128 бригад теробороны. Противник потерял свыше 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.Противник также потерял на данном участке фронта две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_1023:201:3217:1847_1920x0_80_0_0_ce86844131cea5ee2942788b740c5d94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Минобороны: ВСУ потеряли 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"