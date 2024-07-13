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МИД Китая назвал законопроект Байдена грубым вмешательством в дела КНР - РИА Новости, 13.07.2024
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11:49 13.07.2024 (обновлено: 11:50 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/mid-1959408909.html
МИД Китая назвал законопроект Байдена грубым вмешательством в дела КНР
МИД Китая назвал законопроект Байдена грубым вмешательством в дела КНР - РИА Новости, 13.07.2024
МИД Китая назвал законопроект Байдена грубым вмешательством в дела КНР
Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора" является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:49
2024-07-13T11:50
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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора" является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, китайская сторона выражает решительный протест, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. Как следует из заявления, опубликованного в субботу на официальном сайте МИД КНР, 12 июля президент Байден подписал законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора". В МИД КНР подчеркнули, что так называемый законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора" нарушает обязательства властей США, нарушает основные нормы международных отношений, является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая", наносит серьезный ущерб интересам Китая и подает совершенно ошибочный сигнал силам, выступающим за "независимость Тибета". "Китай выражает решительный протест в этой связи, и уже сделал Соединенным Штатам строгое представление", - говорится в заявлении. В заявлении подчеркивается, что Тибет с древних времен является частью Китая, и дела Тибета являются исключительно внутренними делами КНР и не допускают никакого внешнего вмешательства. По словам МИД КНР, любые попытки какой-либо силы сдержать и подавить Китай, используя Тибет, "никогда не увенчаются успехом". МИД КНР отметил, что если Вашингтон продолжит действовать, не считаясь с мнением других, китайская сторона решительно примет действенные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует "тибетское правительство в изгнании". В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.
https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html
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в мире, китай, тибет, сша, джо байден
В мире, Китай, Тибет, США, Джо Байден
МИД Китая назвал законопроект Байдена грубым вмешательством в дела КНР

МИД КНР обвинил Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

© Flickr / Vijay DuvvuriТибет
Тибет - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Flickr / Vijay Duvvuri
Тибет. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора" является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, китайская сторона выражает решительный протест, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.
Как следует из заявления, опубликованного в субботу на официальном сайте МИД КНР, 12 июля президент Байден подписал законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора".
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В МИД КНР подчеркнули, что так называемый законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора" нарушает обязательства властей США, нарушает основные нормы международных отношений, является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая", наносит серьезный ущерб интересам Китая и подает совершенно ошибочный сигнал силам, выступающим за "независимость Тибета".
«
"Китай выражает решительный протест в этой связи, и уже сделал Соединенным Штатам строгое представление", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что Тибет с древних времен является частью Китая, и дела Тибета являются исключительно внутренними делами КНР и не допускают никакого внешнего вмешательства. По словам МИД КНР, любые попытки какой-либо силы сдержать и подавить Китай, используя Тибет, "никогда не увенчаются успехом".
МИД КНР отметил, что если Вашингтон продолжит действовать, не считаясь с мнением других, китайская сторона решительно примет действенные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.
Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует "тибетское правительство в изгнании". В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.
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