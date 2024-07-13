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На Ставрополье ликвидировали открытое горение
На Ставрополье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.07.2024
На Ставрополье ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на Ставрополье, где горят дачные дома, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:48
2024-07-13T16:48
2024-07-13T17:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на Ставрополье, где горят дачные дома, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняла жаркая и ветреная погода. Кроме того, на месте был создан штаб пожаротушения."На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Ставрополье ликвидировали открытое горение
МЧС: на Ставрополье ликвидировали открытое горение в садовом товариществе