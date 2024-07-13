https://ria.ru/20240713/mchs-1959449169.html

На Ставрополье ликвидировали открытое горение

На Ставрополье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.07.2024

На Ставрополье ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано на Ставрополье, где горят дачные дома, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:48

2024-07-13T16:48

2024-07-13T17:01

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на Ставрополье, где горят дачные дома, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняла жаркая и ветреная погода. Кроме того, на месте был создан штаб пожаротушения."На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959391538.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия