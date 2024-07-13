https://ria.ru/20240713/mask-1959372070.html

Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ

Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T02:13

2024-07-13T02:13

2024-07-13T02:17

в мире

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илон маск

джо байден

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. Маск ранее дал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, обсуждал с другими бизнесменами-единомышленниками, как лучше всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена". "Маск сделал пожертвование в ... комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом", - говорится в сообщении. По данным агентства, точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам, она "значительна". Ранее Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена. Пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

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в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп