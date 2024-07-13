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Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
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02:13 13.07.2024 (обновлено: 02:17 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/mask-1959372070.html
Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ
Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T02:13
2024-07-13T02:17
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. Маск ранее дал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, обсуждал с другими бизнесменами-единомышленниками, как лучше всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена". "Маск сделал пожертвование в ... комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом", - говорится в сообщении. По данным агентства, точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам, она "значительна". Ранее Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена. Пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп
Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ

Блумберг: Маск сделал значительное пожертвование на предвыборную кампанию Трампа

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Маск ранее дал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, обсуждал с другими бизнесменами-единомышленниками, как лучше всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена".
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"Маск сделал пожертвование в ... комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом", - говорится в сообщении.
По данным агентства, точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам, она "значительна".
Ранее Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена. Пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАИлон МаскДжо БайденДональд Трамп
 
 
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