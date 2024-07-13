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"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости - РИА Новости, 13.07.2024
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости
Если потребуется, Россия способна дойти до Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:14
2024-07-13T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
харьков
рэй макговерн
энтони блинкен
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Если потребуется, Россия способна дойти до Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они (администрация Байдена.— Прим. Ред.) рассчитывают на то, что Путин продолжит проявлять к ним терпение. Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать. У него есть возможности, как я уже говорил, что он может дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает", — отметил он.По словам эксперта, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан играют на грани войны. При этом Макговерн добавил, что Россия "не попадется на эту удочку".Владимира Зеленского предупреждают, что ВС России продолжат уничтожать украинскую армию в своем темпе.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html
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в мире, россия, киев, харьков, рэй макговерн, энтони блинкен, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Харьков, Рэй Макговерн, Энтони Блинкен, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости

Макговерн: Россия обладает потенциалом, чтобы дойти до Киева, если потребуется

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Если потребуется, Россия способна дойти до Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они (администрация Байдена.— Прим. Ред.) рассчитывают на то, что Путин продолжит проявлять к ним терпение. Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать. У него есть возможности, как я уже говорил, что он может дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает", — отметил он.
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По словам эксперта, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан играют на грани войны. При этом Макговерн добавил, что Россия "не попадется на эту удочку".
Владимира Зеленского предупреждают, что ВС России продолжат уничтожать украинскую армию в своем темпе.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевХарьковРэй МакговернЭнтони БлинкенЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир Зеленский
 
 
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