https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959444493.html

Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной

Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной - РИА Новости, 13.07.2024

Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу посещает юг республики, где она граничит с Украиной, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:06

2024-07-13T16:06

2024-07-13T17:30

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украина

александр лукашенко

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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу посещает юг республики, где она граничит с Украиной, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первый (Лукашенко - ред.) работает. Место дислокации - южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий", - говорится в сообщении. Позже Telegram-канал уточнил, что разговор у президента пойдет об "обеспечении военной безопасности страны на южном операционном направлении". В сообщении подчеркивается, что на данный момент идет "работа без СМИ".Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявлял, что в условиях наращивания численности "подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований" в приграничных районах Украины сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на белорусской территории "вооруженных провокаций, а также резонансных акций". Он добавлял, что возможна отправка украинских диверсионных групп на белорусскую территорию. Наличие артиллерии и бронетехники у украинско-белорусской границы в Минске рассматривали как "возможный компонент боевой поддержки действий" украинских диверсантов.Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией принял решения по усилению южной границы, заявлял ранее Куприянюк.

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html

https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко