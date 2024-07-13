Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной
"Пул Первого": Лукашенко посещает белорусско-украинскую границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу посещает юг республики, где она граничит с Украиной, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
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"Первый (Лукашенко - ред.) работает. Место дислокации - южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий", - говорится в сообщении.
Позже Telegram-канал уточнил, что разговор у президента пойдет об "обеспечении военной безопасности страны на южном операционном направлении". В сообщении подчеркивается, что на данный момент идет "работа без СМИ".
Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявлял, что в условиях наращивания численности "подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований" в приграничных районах Украины сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на белорусской территории "вооруженных провокаций, а также резонансных акций". Он добавлял, что возможна отправка украинских диверсионных групп на белорусскую территорию. Наличие артиллерии и бронетехники у украинско-белорусской границы в Минске рассматривали как "возможный компонент боевой поддержки действий" украинских диверсантов.
Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией принял решения по усилению южной границы, заявлял ранее Куприянюк.