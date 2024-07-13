https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html

Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении

Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении - РИА Новости, 13.07.2024

Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя пропустить возможные угрозы на западном направлении. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:47

2024-07-13T19:47

2024-07-13T19:52

александр лукашенко

в мире

белоруссия

брестская область

александр вольфович

иван кубраков

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя пропустить возможные угрозы на западном направлении."И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада... Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они (на западе - ред.) нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить", - приводит слова президента в субботу агентство Белта.Лукашенко предупредил военных, что важно не пропустить возможные угрозы на западном направлении.По информации агентства, Лукашенко в Лунинецком районе (Брестская область) проводит совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. Участники совещания - госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, председатель КГБ Иван Тертель, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба вооруженных сил Павел Муравейко, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, командующий силами специальных операций вооруженных вил Вадим Денисенко, командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959467671.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959468254.html

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александр лукашенко, в мире, белоруссия, брестская область, александр вольфович, иван кубраков