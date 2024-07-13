https://ria.ru/20240713/livan-1959488079.html
Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана
Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 13.07.2024
Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пусках снарядов с территории Ливана, в результате перехвата которых пострадали четверо израильских военнослужащих. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:51
2024-07-13T22:51
2024-07-13T23:45
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пусках снарядов с территории Ливана, в результате перехвата которых пострадали четверо израильских военнослужащих. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" ранее заявило, что выпустило десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы деревень на юге Ливана. "Около 15 пусков были зафиксированы с территории Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Отмечается, что силы ПВО "успешно перехватили большинство" снарядов. В армии добавили, что в результате падения осколков при перехвате снарядов серьезно пострадал один военный, еще один получил ранения средней степени тяжести, два других получили легкие ранения. Как отметили в ЦАХАЛ, пострадавшие госпитализированы. "Вскоре после этого дополнительные сирены прозвучали в районе и были зафиксированы восемь пусков с территории Ливана в сторону района Кирьят-Шмона", - добавили в армии. В ЦАХАЛ также заявили, что ВВС Израиля нанесли удар по командиру одного из вооруженных формирований движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Тебнит на юге Ливана. Позднее в армии добавили, что ВВС страны нанесли удары по ряду объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по пусковой установке, из которой были выпущены снаряды по городу Кирьят-Шмона.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, исраэль кац, хасан насрулла, израиль, ливан, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Израиль, Ливан, В мире
Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал пуски снарядов из Ливана, 4 военных пострадали
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Армия обороны
Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пусках снарядов с территории Ливана, в результате перехвата которых пострадали четверо израильских военнослужащих.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах
" ранее заявило, что выпустило десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы деревень на юге Ливана.
"Около 15 пусков были зафиксированы с территории Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Отмечается, что силы ПВО "успешно перехватили большинство" снарядов.
В армии добавили, что в результате падения осколков при перехвате снарядов серьезно пострадал один военный, еще один получил ранения средней степени тяжести, два других получили легкие ранения. Как отметили в ЦАХАЛ, пострадавшие госпитализированы.
"Вскоре после этого дополнительные сирены прозвучали в районе и были зафиксированы восемь пусков с территории Ливана в сторону района Кирьят-Шмона", - добавили в армии.
В ЦАХАЛ также заявили, что ВВС Израиля нанесли удар по командиру одного из вооруженных формирований движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Тебнит на юге Ливана.
Позднее в армии добавили, что ВВС страны нанесли удары по ряду объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по пусковой установке, из которой были выпущены снаряды по городу Кирьят-Шмона.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац
пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла
заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.