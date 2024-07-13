https://ria.ru/20240713/livan-1959488079.html

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 13.07.2024

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пусках снарядов с территории Ливана, в результате перехвата которых пострадали четверо израильских военнослужащих. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:51

2024-07-13T22:51

2024-07-13T23:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

исраэль кац

хасан насрулла

израиль

ливан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пусках снарядов с территории Ливана, в результате перехвата которых пострадали четверо израильских военнослужащих. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" ранее заявило, что выпустило десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы деревень на юге Ливана. "Около 15 пусков были зафиксированы с территории Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Отмечается, что силы ПВО "успешно перехватили большинство" снарядов. В армии добавили, что в результате падения осколков при перехвате снарядов серьезно пострадал один военный, еще один получил ранения средней степени тяжести, два других получили легкие ранения. Как отметили в ЦАХАЛ, пострадавшие госпитализированы. "Вскоре после этого дополнительные сирены прозвучали в районе и были зафиксированы восемь пусков с территории Ливана в сторону района Кирьят-Шмона", - добавили в армии. В ЦАХАЛ также заявили, что ВВС Израиля нанесли удар по командиру одного из вооруженных формирований движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Тебнит на юге Ливана. Позднее в армии добавили, что ВВС страны нанесли удары по ряду объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по пусковой установке, из которой были выпущены снаряды по городу Кирьят-Шмона.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240712/izrail-1959180321.html

https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, исраэль кац, хасан насрулла, израиль, ливан, в мире