https://ria.ru/20240713/krym-1959411638.html

В Крыму раскритиковали признание Польшей депортации татар актом геноцида

В Крыму раскритиковали признание Польшей депортации татар актом геноцида - РИА Новости, 13.07.2024

В Крыму раскритиковали признание Польшей депортации татар актом геноцида

Крымскотатарский общественник, глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал актом циничного популизма признание депортации крымских татар сеймом... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:21

2024-07-13T12:21

2024-07-13T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Крымскотатарский общественник, глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал актом циничного популизма признание депортации крымских татар сеймом Польши актом геноцида. Нижняя палата польского парламента приняла в пятницу резолюцию, касающуюся депортации крымских татар в 1944 году, признав эти события геноцидом и и преследованием со стороны властей СССР. "У крымских татар в Крыму любые спекуляции, основанные на трагедии депортации народа в 1944 году, вызывают справедливое негодование и возмущение. Решение польского сейма - очередной акт циничного популизма", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, возникает вопрос, почему Польша не беспокоилась о крымских татарах до 2014 года, когда украинские власти "открыто порабощали и притесняли народ". "Украина принципиально отказывала крымским татарам в реабилитации, это стало возможным лишь в российском Крыму, благодаря указу президента (РФ) Владимира Путина о мерах по реабилитации крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев", - подчеркнул Смирнов. Он отметил, что Польше и Украине следовало бы уделить больше внимания теме Волынской резни, которая сегодня стала куда более актуальной для обеих сторон и может повториться в самом жестоком проявлении на фоне ненавистного отношения поляков к сотням тысяч украинских беженцев, которые могут стать жертвами исторической мести. В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары. Больше всего пострадали крымские татары, тогда с полуострова выселили свыше 183 тысяч человек. Их выселение началось 18 мая 1944 года. После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, а в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма.

https://ria.ru/20240627/oon-1955840526.html

https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956945088.html

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