Рейтинг@Mail.ru
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 13.07.2024 (обновлено: 22:55 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/krushenie-1959486332.html
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа - РИА Новости, 13.07.2024
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа
На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:22
2024-07-13T22:55
происшествия
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
коломна
россия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
московская межрегиональная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_bcb1ad04a9bfac6dc5ab5c281bede5e2.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на вечер субботы обнаружены фрагменты тел летчиков", — сказал он.Ранее в субботу официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила об обнаружении черных ящиков рухнувшего лайнера, их отправили на расшифровку. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, продолжается осмотр места ЧП.Как уточнили в Межгосударственном авиационном комитете, доставленные к ним бортовые самописцы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения, но специалистам удалось успешно скопировать всю полетную информацию.Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что воздушное судно принадлежало "Газпром авиа".Следственный комитет возбудил уголовное дело. По полученным данным, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
московская область (подмосковье)
коломна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места падения самолета в Коломне
Кадры с места падения самолета в Коломне
2024-07-13T22:22
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:164:960:884_1920x0_80_0_0_06e43c27b234770e1ff3aeca317790ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, коломна, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, московская межрегиональная транспортная прокуратура, межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Коломна, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Межгосударственный авиационный комитет, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа

На месте крушения SSJ-100 под Коломной нашли фрагменты тел летчиков

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на вечер субботы обнаружены фрагменты тел летчиков", — сказал он.
Ранее в субботу официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила об обнаружении черных ящиков рухнувшего лайнера, их отправили на расшифровку. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, продолжается осмотр места ЧП.
Как уточнили в Межгосударственном авиационном комитете, доставленные к ним бортовые самописцы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения, но специалистам удалось успешно скопировать всю полетную информацию.
© Фото : Межгосударственный авиационный комитетБортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Межгосударственный авиационный комитет
Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что воздушное судно принадлежало "Газпром авиа".
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По полученным данным, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Случаи крушения гражданских самолетов в России в 2011-2024 годах
12 июля, 18:14
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойКоломнаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоМосковская межрегиональная транспортная прокуратураМежгосударственный авиационный комитетSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала