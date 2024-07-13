https://ria.ru/20240713/krushenie-1959486332.html
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа - РИА Новости, 13.07.2024
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа
На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:22
2024-07-13T22:22
2024-07-13T22:55
происшествия
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
коломна
россия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на вечер субботы обнаружены фрагменты тел летчиков", — сказал он.Ранее в субботу официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила об обнаружении черных ящиков рухнувшего лайнера, их отправили на расшифровку. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, продолжается осмотр места ЧП.Как уточнили в Межгосударственном авиационном комитете, доставленные к ним бортовые самописцы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения, но специалистам удалось успешно скопировать всю полетную информацию.Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что воздушное судно принадлежало "Газпром авиа".Следственный комитет возбудил уголовное дело. По полученным данным, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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Кадры с места падения самолета в Коломне
Кадры с места падения самолета в Коломне
2024-07-13T22:22
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Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Коломна, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Межгосударственный авиационный комитет, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа
На месте крушения SSJ-100 под Коломной нашли фрагменты тел летчиков