https://ria.ru/20240713/krushenie-1959486332.html

На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа

На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа - РИА Новости, 13.07.2024

На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:22

2024-07-13T22:22

2024-07-13T22:55

происшествия

московская область (подмосковье)

крушение sukhoi superjet под коломной

коломна

россия

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружили фрагменты тел членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на вечер субботы обнаружены фрагменты тел летчиков", — сказал он.Ранее в субботу официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила об обнаружении черных ящиков рухнувшего лайнера, их отправили на расшифровку. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, продолжается осмотр места ЧП.Как уточнили в Межгосударственном авиационном комитете, доставленные к ним бортовые самописцы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения, но специалистам удалось успешно скопировать всю полетную информацию.Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что воздушное судно принадлежало "Газпром авиа".Следственный комитет возбудил уголовное дело. По полученным данным, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

коломна

россия

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Кадры с места падения самолета в Коломне Кадры с места падения самолета в Коломне 2024-07-13T22:22 true PT0M17S

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происшествия, московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, коломна, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, московская межрегиональная транспортная прокуратура, межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100)