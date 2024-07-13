https://ria.ru/20240713/krushenie-1959441965.html

На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия

На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия - РИА Новости, 13.07.2024

На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что на территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет, идут следственные... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:50

2024-07-13T15:50

2024-07-13T15:50

крушение sukhoi superjet под коломной

sukhoi superjet 100 (ssj100)

следственный комитет россии (ск рф)

газпром

светлана петренко

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что на территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет, идут следственные действия, изымается техническая документация. В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация", - сказала она. Кроме того, Петренко отметила, что дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, а также по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. "Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", - заключила Петренко.

https://ria.ru/20240713/raboty-1959413020.html

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Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье. 2024-07-13T15:50 true PT0M29S

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крушение sukhoi superjet под коломной, sukhoi superjet 100 (ssj100), следственный комитет россии (ск рф), газпром, светлана петренко, россия, происшествия