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На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия - РИА Новости, 13.07.2024
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15:50 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/krushenie-1959441965.html
На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия
На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия - РИА Новости, 13.07.2024
На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что на территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет, идут следственные... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:50
2024-07-13T15:50
крушение sukhoi superjet под коломной
sukhoi superjet 100 (ssj100)
следственный комитет россии (ск рф)
газпром
светлана петренко
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что на территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет, идут следственные действия, изымается техническая документация. В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация", - сказала она. Кроме того, Петренко отметила, что дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, а также по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. "Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", - заключила Петренко.
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Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье
Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье.
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крушение sukhoi superjet под коломной, sukhoi superjet 100 (ssj100), следственный комитет россии (ск рф), газпром, светлана петренко, россия, происшествия
Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Следственный комитет России (СК РФ), Газпром, Светлана Петренко, Россия, Происшествия
На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия

СК: на территории завода, где обслуживался SSJ-100, идут следственные действия

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
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Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что на территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет, идут следственные действия, изымается техническая документация.
В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
"Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация", - сказала она.
Кроме того, Петренко отметила, что дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, а также по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы.
"Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", - заключила Петренко.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения SSJ-100
Вчера, 12:35
 
Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Следственный комитет России (СК РФ)ГазпромСветлана ПетренкоРоссияПроисшествия
 
 
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