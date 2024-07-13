https://ria.ru/20240713/kiskis-1959456025.html

Группа "Кис-кис" ответила Мизулиной на обвинения в осуждении СВО

Группа "Кис-кис" ответила Мизулиной на обвинения в осуждении СВО - РИА Новости, 13.07.2024

Группа "Кис-кис" ответила Мизулиной на обвинения в осуждении СВО

Участники группы "Кис-кис" ответили на обвинение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в призывах против проведения спецоперации. Официальное... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:29

2024-07-13T17:29

2024-07-13T20:50

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Участники группы "Кис-кис" ответили на обвинение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в призывах против проведения спецоперации. Официальное обращение появилось на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте"."Группа "Кис-кис" в составе всех участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не донатила ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было", — говорится в заявлении.Участники группы также отметили, что, несмотря на сложности с концертной деятельностью в России, они не переехали в Европу."Группа в марте участвовала в сборе средств пострадавшим семьям от теракта в "Крокусе", а также одной из первых начала помогать пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. К этому коллектив призывал присоединиться и своих слушателей в социальных сетях. Это подтвержденный факт!" — указывается в посте.В заключение музыканты добавили, что им абсолютно непонятна мотивация поста в Telegram-канале у Мизулиной. Ранее глава Лиги безопасного интернета сообщила, что обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-кис", которая, по ее данным, выступает против спецоперации и маскирует свои концерты под выставки кошек. В качестве примера она привела мероприятие в феврале и заявила, что коллектив планирует провести "выставки" в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html

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москва, россия, санкт-петербург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, европа