Великобритания подтвердила использование базы на Кипре самолетами ВВС США
Cyprus Mail: ВВС США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
АФИНЫ, 13 июл - РИА Новости. Представитель министерства обороны Великобритании подтвердил, что самолеты США используют британские базы на острове во время войны в Газе, сообщила газета Cyprus Mail.
«
"Согласно докладу Declassified UK, с начала бомбардировок Газы ВВС США используют самолеты C-295 и CN-235 без опознавательных знаков для полетов с британской базы Акротири на Кипре в Тель-Авив (Израиль). Расследование Declassified показало, что с 7 октября 18 таких самолетов совершили рейсы с базы ВВС Великобритании Акротири в Тель-Авив. Статья появилась после ряда сообщений о том, как британское правительство использует свои базы для поддержки израильских бомбардировок в Газе", - пишет издание.
Однако правительство Великобритании постоянно отказывается предоставлять информацию об операциях США на Акротири, включая транспортировку оружия в Израиль.
«
"На запрос Cyprus Mail представитель Министерства обороны подтвердил, что американские военные самолеты совершают посадку в районе суверенной базы с разрешения, но не стал комментировать цель этих полетов. Представитель объяснил, что стандартной практикой министерства обороны является регулярное разрешение на доступ ограниченного числа союзников и партнеров к авиабазам Великобритании. Однако по соображениям оперативной безопасности и в соответствии с политикой минобороны не предоставляет комментарии или информацию, касающуюся передвижения военных самолетов или операций иностранных государств", - пишет газета.
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
«
"В ответ на ситуацию в Израиле и секторе Газа мы работаем с международными партнерами над деэскалацией конфликта, укреплением стабильности и поддержкой гуманитарных усилий в регионе. Любое использование британских баз будет соответствовать этим целям", - цитирует газета представителя британского военного ведомства.
Представитель Суверенных военных баз сказал газете Cyprus Mail, что "любая деятельность, происходящая на британских базах, всегда доводится до сведения (кипрского) правительства".
«
"Мы находимся с ними на постоянной связи", - сказал он.
Правительство Кипра заявило, что не может комментировать операции третьих стран после сообщений о том, что самолеты США используют британские базы на острове для перевозки оружия и боеприпасов в Израиль во время войны в Газе.
Штаты душат свою последнюю надежду
26 мая, 08:00
«
"Правительство Кипра не имеет возможности комментировать операции третьих стран", - сказал официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис.
Он сказал, что статус британских баз "очень специфичен, и их использование британцами должно происходить в этих рамках".
«
"Безопасность Кипра и населения на острове, а также наши отношения с государствами региона являются высшим приоритетом правительства в соответствующих контактах", — сказал он и подтвердил, что Республика Кипр не участвует ни в каких военных операциях.
По данным израильской газеты Haaretz, к октябрю 2023 года на базу ВВС Великобритании в Акротири прибыло более 40 транспортных самолетов США с оборудованием, вооружением и военными. Газета Haaretz сообщила, что эти самолеты были загружены грузами со стратегических складов США и НАТО в Европе, причем около половины рейсов доставляли военную помощь.
Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла 19 июня в телеобращении впервые выступил с угрозами в адрес Кипра, подчеркнув, что "Хезболлах" может счесть его вовлеченным в войну, если он продолжит позволять Израилю использовать свои аэропорты и базы в военных целях. Президент островного государства Никос Христодулидис в связи с угрозами нанести удары сказал, что Республика Кипр никоим образом не вовлечена в военные конфликты и является не частью проблемы Ближнего Востока, а частью ее решения.