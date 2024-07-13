https://ria.ru/20240713/kipr-1959413116.html

Великобритания подтвердила использование базы на Кипре самолетами ВВС США

Великобритания подтвердила использование базы на Кипре самолетами ВВС США - РИА Новости, 13.07.2024

Великобритания подтвердила использование базы на Кипре самолетами ВВС США

Представитель министерства обороны Великобритании подтвердил, что самолеты США используют британские базы на острове во время войны в Газе, сообщила газета... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:37

2024-07-13T12:37

2024-07-13T12:37

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АФИНЫ, 13 июл - РИА Новости. Представитель министерства обороны Великобритании подтвердил, что самолеты США используют британские базы на острове во время войны в Газе, сообщила газета Cyprus Mail. "Согласно докладу Declassified UK, с начала бомбардировок Газы ВВС США используют самолеты C-295 и CN-235 без опознавательных знаков для полетов с британской базы Акротири на Кипре в Тель-Авив (Израиль). Расследование Declassified показало, что с 7 октября 18 таких самолетов совершили рейсы с базы ВВС Великобритании Акротири в Тель-Авив. Статья появилась после ряда сообщений о том, как британское правительство использует свои базы для поддержки израильских бомбардировок в Газе", - пишет издание. Однако правительство Великобритании постоянно отказывается предоставлять информацию об операциях США на Акротири, включая транспортировку оружия в Израиль. "На запрос Cyprus Mail представитель Министерства обороны подтвердил, что американские военные самолеты совершают посадку в районе суверенной базы с разрешения, но не стал комментировать цель этих полетов. Представитель объяснил, что стандартной практикой министерства обороны является регулярное разрешение на доступ ограниченного числа союзников и партнеров к авиабазам Великобритании. Однако по соображениям оперативной безопасности и в соответствии с политикой минобороны не предоставляет комментарии или информацию, касающуюся передвижения военных самолетов или операций иностранных государств", - пишет газета. "В ответ на ситуацию в Израиле и секторе Газа мы работаем с международными партнерами над деэскалацией конфликта, укреплением стабильности и поддержкой гуманитарных усилий в регионе. Любое использование британских баз будет соответствовать этим целям", - цитирует газета представителя британского военного ведомства. Представитель Суверенных военных баз сказал газете Cyprus Mail, что "любая деятельность, происходящая на британских базах, всегда доводится до сведения (кипрского) правительства". "Мы находимся с ними на постоянной связи", - сказал он. Правительство Кипра заявило, что не может комментировать операции третьих стран после сообщений о том, что самолеты США используют британские базы на острове для перевозки оружия и боеприпасов в Израиль во время войны в Газе. "Правительство Кипра не имеет возможности комментировать операции третьих стран", - сказал официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис. Он сказал, что статус британских баз "очень специфичен, и их использование британцами должно происходить в этих рамках". "Безопасность Кипра и населения на острове, а также наши отношения с государствами региона являются высшим приоритетом правительства в соответствующих контактах", — сказал он и подтвердил, что Республика Кипр не участвует ни в каких военных операциях. По данным израильской газеты Haaretz, к октябрю 2023 года на базу ВВС Великобритании в Акротири прибыло более 40 транспортных самолетов США с оборудованием, вооружением и военными. Газета Haaretz сообщила, что эти самолеты были загружены грузами со стратегических складов США и НАТО в Европе, причем около половины рейсов доставляли военную помощь. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла 19 июня в телеобращении впервые выступил с угрозами в адрес Кипра, подчеркнув, что "Хезболлах" может счесть его вовлеченным в войну, если он продолжит позволять Израилю использовать свои аэропорты и базы в военных целях. Президент островного государства Никос Христодулидис в связи с угрозами нанести удары сказал, что Республика Кипр никоим образом не вовлечена в военные конфликты и является не частью проблемы Ближнего Востока, а частью ее решения.

https://ria.ru/20240706/ssha-1957816398.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240612/zalozhnik-1952436742.html

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