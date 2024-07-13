https://ria.ru/20240713/khamas-1959446564.html

Россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС

Россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС - РИА Новости, 13.07.2024

Россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС

Уроженец России Андрей Козлов рассказал о пытках, которым подвергался в плену ХАМАС. Его рассказ опубликовал The Wall Street Journal. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:26

2024-07-13T16:26

2024-07-13T23:02

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уроженец России Андрей Козлов рассказал о пытках, которым подвергался в плену ХАМАС. Его рассказ опубликовал The Wall Street Journal."Все это время похитители избивали его и угрожали убить, сказал он. <…> Веревки поменяли на цепи на запястьях и лодыжках. В таком виде они (заложники. — Прим. ред.) оставались в течение двух месяцев", — приводит издание слова Козлова.Мужчина рассказал, что надзиратели в жару набрасывали на него одеяла, запрещали подниматься с грязного матраса на протяжении нескольких дней, если он говорил что-то не то или находился слишком близко к окну, где, по мнению охранников, его могли увидеть. По его словам, в плену он потерял всякую надежду.В статье отмечается, что похитители никогда не называли своих настоящих имен и все они были известны заложникам как Мохаммед. По словам Козлова, самый жестокий из них в один момент мог разрешить им немного посмотреть телевизор, а потом начать угрожать убийством. Россиянин позднее опознал его по фотографии как Абдуллу аль-Джамаля, которого WSJ называет палестинским журналистом, известным связями с ХАМАС.Освобождение россиянинаКозлова освободили израильские военные во время спасательной операции 8 июня вместе с еще тремя другими заложниками.Как сообщал посол в Израиле Анатолий Викторов, дипломаты восемь месяцев находились на связи с его родственниками. Глава дипмиссии пожелал ему вернуться к полноценной жизни после пережитых мытарств.Отец Андрея Михаил после освобождения сына оценил его физическое состояние как "вполне нормальное", отметив, что он даже не потерял в весе, несмотря на плохое питание в плену.Девушка Козлова Дженнифер и Михаил отметили, что после такого долгого пребывания в неволе Андрей психологически дезориентирован, ему сейчас сложно дается принятие базовых решений.Всего бойцы ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября похитили более 200 человек. По официальным данным израильской стороны, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС освободили 135 заложников, эта цифра включает погибших, тела которых удалось вывезти из анклава.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240614/plennye-1952982549.html

https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html

https://ria.ru/20240506/khamas-1944267502.html

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

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