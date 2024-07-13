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В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане - РИА Новости, 13.07.2024
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22:04 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/kerman-1959485404.html
В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане
В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане - РИА Новости, 13.07.2024
В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане
Абдулла Кувейте, один из главных организаторов и руководителей террористического акта, совершенного в иранском городе Керман в январе этого года, задержан и... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:04
2024-07-13T22:04
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иран
россия
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Абдулла Кувейте, один из главных организаторов и руководителей террористического акта, совершенного в иранском городе Керман в январе этого года, задержан и доставлен в Иран, сообщает министерство разведки страны. Третьего января в городе Керман на юго-востоке Ирана в результате взрывов во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани погибли 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). "Одним из важнейших достижений (минразведки - ред.) за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане - Абдуллы Кувейте", - говорится в тексте заявления министерства. По информации ведомства, данные, полученные от задержанного, сыграли важную роль в раскрытии других заговоров, а также выявлении их организаторов и их убежищ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240104/terakt-1919653723.html
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в мире, иран, россия, касем сулеймани
В мире, Иран, Россия, Касем Сулеймани
В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане

Минразведки Ирана задержало одного из главных организаторов теракта в Кермане

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Абдулла Кувейте, один из главных организаторов и руководителей террористического акта, совершенного в иранском городе Керман в январе этого года, задержан и доставлен в Иран, сообщает министерство разведки страны.
Третьего января в городе Керман на юго-востоке Ирана в результате взрывов во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани погибли 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране
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"Одним из важнейших достижений (минразведки - ред.) за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане - Абдуллы Кувейте", - говорится в тексте заявления министерства.
По информации ведомства, данные, полученные от задержанного, сыграли важную роль в раскрытии других заговоров, а также выявлении их организаторов и их убежищ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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