https://ria.ru/20240713/kerman-1959485404.html

В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане

В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане - РИА Новости, 13.07.2024

В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане

Абдулла Кувейте, один из главных организаторов и руководителей террористического акта, совершенного в иранском городе Керман в январе этого года, задержан и... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:04

2024-07-13T22:04

2024-07-13T22:04

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россия

касем сулеймани

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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Абдулла Кувейте, один из главных организаторов и руководителей террористического акта, совершенного в иранском городе Керман в январе этого года, задержан и доставлен в Иран, сообщает министерство разведки страны. Третьего января в городе Керман на юго-востоке Ирана в результате взрывов во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани погибли 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). "Одним из важнейших достижений (минразведки - ред.) за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане - Абдуллы Кувейте", - говорится в тексте заявления министерства. По информации ведомства, данные, полученные от задержанного, сыграли важную роль в раскрытии других заговоров, а также выявлении их организаторов и их убежищ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240104/terakt-1919653723.html

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в мире, иран, россия, касем сулеймани