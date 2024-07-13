Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ
Блумберг: Канада обвиняет Китай в тайных полицейских операциях на ее территории
© AP Photo / Ng Han GuanПолицейский, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
Полицейский, Китай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Канада считает, что Китай проводит "тайные полицейские операции" на ее территории, и намерена вскоре вынести этот вопрос на обсуждение в формате "Большой семерки" (G7), передает в субботу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, в Оттаве растет обеспокоенность тем, что Пекин якобы создает неофициальные "полицейские участки" в странах Запада для ведения слежки и запугивания представителей китайской диаспоры. Как утверждает Блумберг, с аналогичной проблемой ранее, предположительно, столкнулись США, Италия, Германия и Великобритания.
Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам
28 марта, 02:24
«
"Иностранное вмешательство любого рода совершенно неприемлемо. Пока расследования, связанные с иностранным вмешательством в дела Канады, продолжаются, мы не будем предоставлять дальнейших комментариев", - заявил представитель министерства общественной безопасности Канады Жан-Себастьян Комо, чьи слова также приводит агентство.
Ожидается, что власти Канады в ближайшие недели поделятся своими выводами с другими членами G7, чтобы совместно выработать "скоординированный ответ". Посольство КНР в Оттаве в ответ на запрос агентства по данной теме решительно отвергло любые обвинения в свой адрес, подчеркнув, что на канадской территории "нет так называемых зарубежных полицейских участков".
"Китай строго следует принципу невмешательства в делах других стран, соблюдает международное право и уважает суверенитет всех государств", - подчеркнули в дипмиссии КНР.
США ведут финансовое наступление на Пекин
13 февраля, 09:01