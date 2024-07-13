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Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
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17:55 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/kanada-1959458603.html
Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ
Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ
Канада считает, что Китай проводит "тайные полицейские операции" на ее территории, и намерена вскоре вынести этот вопрос на обсуждение в формате "Большой... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:55
2024-07-13T17:55
канада
китай
g7
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Канада считает, что Китай проводит "тайные полицейские операции" на ее территории, и намерена вскоре вынести этот вопрос на обсуждение в формате "Большой семерки" (G7), передает в субботу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, в Оттаве растет обеспокоенность тем, что Пекин якобы создает неофициальные "полицейские участки" в странах Запада для ведения слежки и запугивания представителей китайской диаспоры. Как утверждает Блумберг, с аналогичной проблемой ранее, предположительно, столкнулись США, Италия, Германия и Великобритания. "Иностранное вмешательство любого рода совершенно неприемлемо. Пока расследования, связанные с иностранным вмешательством в дела Канады, продолжаются, мы не будем предоставлять дальнейших комментариев", - заявил представитель министерства общественной безопасности Канады Жан-Себастьян Комо, чьи слова также приводит агентство. Ожидается, что власти Канады в ближайшие недели поделятся своими выводами с другими членами G7, чтобы совместно выработать "скоординированный ответ". Посольство КНР в Оттаве в ответ на запрос агентства по данной теме решительно отвергло любые обвинения в свой адрес, подчеркнув, что на канадской территории "нет так называемых зарубежных полицейских участков". "Китай строго следует принципу невмешательства в делах других стран, соблюдает международное право и уважает суверенитет всех государств", - подчеркнули в дипмиссии КНР.
https://ria.ru/20240328/kiberataki-1936287271.html
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канада, китай, g7, в мире
Канада, Китай, G7, В мире
Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ

Блумберг: Канада обвиняет Китай в тайных полицейских операциях на ее территории

© AP Photo / Ng Han GuanПолицейский, Китай
Полицейский, Китай - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Полицейский, Китай. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Канада считает, что Китай проводит "тайные полицейские операции" на ее территории, и намерена вскоре вынести этот вопрос на обсуждение в формате "Большой семерки" (G7), передает в субботу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, в Оттаве растет обеспокоенность тем, что Пекин якобы создает неофициальные "полицейские участки" в странах Запада для ведения слежки и запугивания представителей китайской диаспоры. Как утверждает Блумберг, с аналогичной проблемой ранее, предположительно, столкнулись США, Италия, Германия и Великобритания.
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«
"Иностранное вмешательство любого рода совершенно неприемлемо. Пока расследования, связанные с иностранным вмешательством в дела Канады, продолжаются, мы не будем предоставлять дальнейших комментариев", - заявил представитель министерства общественной безопасности Канады Жан-Себастьян Комо, чьи слова также приводит агентство.
Ожидается, что власти Канады в ближайшие недели поделятся своими выводами с другими членами G7, чтобы совместно выработать "скоординированный ответ". Посольство КНР в Оттаве в ответ на запрос агентства по данной теме решительно отвергло любые обвинения в свой адрес, подчеркнув, что на канадской территории "нет так называемых зарубежных полицейских участков".
"Китай строго следует принципу невмешательства в делах других стран, соблюдает международное право и уважает суверенитет всех государств", - подчеркнули в дипмиссии КНР.
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