https://ria.ru/20240713/kanada-1959458603.html

Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ

Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

Канада считает, что Китай проводит тайные полицейские операции, пишут СМИ

Канада считает, что Китай проводит "тайные полицейские операции" на ее территории, и намерена вскоре вынести этот вопрос на обсуждение в формате "Большой... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:55

2024-07-13T17:55

2024-07-13T17:55

канада

китай

g7

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574960194_0:493:2764:2048_1920x0_80_0_0_6273fd6a7c6e3d39940c7732963b7710.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Канада считает, что Китай проводит "тайные полицейские операции" на ее территории, и намерена вскоре вынести этот вопрос на обсуждение в формате "Большой семерки" (G7), передает в субботу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, в Оттаве растет обеспокоенность тем, что Пекин якобы создает неофициальные "полицейские участки" в странах Запада для ведения слежки и запугивания представителей китайской диаспоры. Как утверждает Блумберг, с аналогичной проблемой ранее, предположительно, столкнулись США, Италия, Германия и Великобритания. "Иностранное вмешательство любого рода совершенно неприемлемо. Пока расследования, связанные с иностранным вмешательством в дела Канады, продолжаются, мы не будем предоставлять дальнейших комментариев", - заявил представитель министерства общественной безопасности Канады Жан-Себастьян Комо, чьи слова также приводит агентство. Ожидается, что власти Канады в ближайшие недели поделятся своими выводами с другими членами G7, чтобы совместно выработать "скоординированный ответ". Посольство КНР в Оттаве в ответ на запрос агентства по данной теме решительно отвергло любые обвинения в свой адрес, подчеркнув, что на канадской территории "нет так называемых зарубежных полицейских участков". "Китай строго следует принципу невмешательства в делах других стран, соблюдает международное право и уважает суверенитет всех государств", - подчеркнули в дипмиссии КНР.

https://ria.ru/20240328/kiberataki-1936287271.html

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, китай, g7, в мире