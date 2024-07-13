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Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС - РИА Новости, 13.07.2024
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14:30 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/izrail-1959429261.html
Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС
Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС - РИА Новости, 13.07.2024
Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС
ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:30
2024-07-13T14:30
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа, сообщил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в субботу израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что ВВС нанесли удар по району Аль-Маваси рядом с Хан-Юнисом с целью ликвидации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. По данным телеканала Al Arabiya, Салям был ликвидирован в результате атаки. "ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту, в котором находился Мухаммад Дейф и Рафиа Саламэ после получения проверенных разведданных", - рассказал представитель ЦАХАЛ. В армии пока что не подтверждают ликвидацию Дейфа и призывают дождаться официального подтверждения. Израильские СМИ при этом сообщают со ссылкой на оценки в системе безопасности, что Дейф, являющийся вторым по значимости в иерархии ХАМАС в Газе, был с высокой степени вероятности либо ликвидирован, либо ранен.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по месту, где находился глава боевого крыла ХАМАС

Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа, сообщил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в субботу израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что ВВС нанесли удар по району Аль-Маваси рядом с Хан-Юнисом с целью ликвидации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. По данным телеканала Al Arabiya, Салям был ликвидирован в результате атаки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
«
"ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту, в котором находился Мухаммад Дейф и Рафиа Саламэ после получения проверенных разведданных", - рассказал представитель ЦАХАЛ.
В армии пока что не подтверждают ликвидацию Дейфа и призывают дождаться официального подтверждения. Израильские СМИ при этом сообщают со ссылкой на оценки в системе безопасности, что Дейф, являющийся вторым по значимости в иерархии ХАМАС в Газе, был с высокой степени вероятности либо ликвидирован, либо ранен.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации
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ИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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