https://ria.ru/20240713/izrail-1959429261.html

Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС

Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС - РИА Новости, 13.07.2024

Израиль нанес удар по месту, где находились высокопоставленные члены ХАМАС

ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:30

2024-07-13T14:30

2024-07-13T14:30

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа, сообщил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в субботу израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что ВВС нанесли удар по району Аль-Маваси рядом с Хан-Юнисом с целью ликвидации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. По данным телеканала Al Arabiya, Салям был ликвидирован в результате атаки. "ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту, в котором находился Мухаммад Дейф и Рафиа Саламэ после получения проверенных разведданных", - рассказал представитель ЦАХАЛ. В армии пока что не подтверждают ликвидацию Дейфа и призывают дождаться официального подтверждения. Израильские СМИ при этом сообщают со ссылкой на оценки в системе безопасности, что Дейф, являющийся вторым по значимости в иерархии ХАМАС в Газе, был с высокой степени вероятности либо ликвидирован, либо ранен.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240627/voennye-1955969897.html

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израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире