https://ria.ru/20240713/iran-1959486087.html
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах - РИА Новости, 13.07.2024
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:11
2024-07-13T22:11
2024-07-13T22:46
в мире
иран
россия
исламское государство*
тегеран (город)
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и планировали совершить теракты на траурных мероприятиях по погибшему президенту, а также в ходе двух туров внеочередных выборов нового президента в стране, сообщает министерство разведки Ирана."Террористы ИГ*... сразу после печального инцидента... (с крушением вертолета - ред.) в мае удвоили свои усилия для проникновения в страну, совершения террористических актов на похоронах и церемониях памяти погибших... а затем для осуществления диверсий во время двух туров выборов по всей стране", - говорится в тексте заявления министерства.По информации ведомства, в период с 21 мая по 5 июля антитеррористическое подразделение министерства выявило многочисленные группировки, в 79 случаях осуществило с ними прямое столкновение, задержало десятки террористических элементов, лиц, оказывающих им поддержку, и поставщиков оружия и боеприпасов. Подразделение также обнаружило, обезвредило и конфисковало 560 единиц боевого оружия, около 42 тысяч боевых патронов, девять готовых бомб и значительное количество материалов для их изготовления.По информации минразведки, основными провинциями, в которых боевики планировали осуществить теракты, были Тегеран, Альборз, Казвин, Хорасан-Резави, Фарс, Систан и Белуджистан, Хормозган и Бушер.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240713/kerman-1959485404.html
https://ria.ru/20240104/terakt-1919653723.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, исламское государство*, тегеран (город), бушерская аэс
В мире, Иран, Россия, Исламское государство*, Тегеран (город), Бушерская АЭС
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах
Минразведки Ирана: ИГ планировала совершить теракты на президентских выборах
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и планировали совершить теракты на траурных мероприятиях по погибшему президенту, а также в ходе двух туров внеочередных выборов нового президента в стране, сообщает министерство разведки Ирана.
"Террористы ИГ*... сразу после печального инцидента... (с крушением вертолета - ред.) в мае удвоили свои усилия для проникновения в страну, совершения террористических актов на похоронах и церемониях памяти погибших... а затем для осуществления диверсий во время двух туров выборов по всей стране", - говорится в тексте заявления министерства.
По информации ведомства, в период с 21 мая по 5 июля антитеррористическое подразделение министерства выявило многочисленные группировки, в 79 случаях осуществило с ними прямое столкновение, задержало десятки террористических элементов, лиц, оказывающих им поддержку, и поставщиков оружия и боеприпасов. Подразделение также обнаружило, обезвредило и конфисковало 560 единиц боевого оружия, около 42 тысяч боевых патронов, девять готовых бомб и значительное количество материалов для их изготовления.
По информации минразведки, основными провинциями, в которых боевики планировали осуществить теракты, были Тегеран
, Альборз, Казвин, Хорасан-Резави, Фарс, Систан и Белуджистан
, Хормозган и Бушер
.
* Запрещенная в России террористическая организация.