https://ria.ru/20240713/iran-1959486087.html

Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах

Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах - РИА Новости, 13.07.2024

Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:11

2024-07-13T22:11

2024-07-13T22:46

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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и планировали совершить теракты на траурных мероприятиях по погибшему президенту, а также в ходе двух туров внеочередных выборов нового президента в стране, сообщает министерство разведки Ирана."Террористы ИГ*... сразу после печального инцидента... (с крушением вертолета - ред.) в мае удвоили свои усилия для проникновения в страну, совершения террористических актов на похоронах и церемониях памяти погибших... а затем для осуществления диверсий во время двух туров выборов по всей стране", - говорится в тексте заявления министерства.По информации ведомства, в период с 21 мая по 5 июля антитеррористическое подразделение министерства выявило многочисленные группировки, в 79 случаях осуществило с ними прямое столкновение, задержало десятки террористических элементов, лиц, оказывающих им поддержку, и поставщиков оружия и боеприпасов. Подразделение также обнаружило, обезвредило и конфисковало 560 единиц боевого оружия, около 42 тысяч боевых патронов, девять готовых бомб и значительное количество материалов для их изготовления.По информации минразведки, основными провинциями, в которых боевики планировали осуществить теракты, были Тегеран, Альборз, Казвин, Хорасан-Резави, Фарс, Систан и Белуджистан, Хормозган и Бушер.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240713/kerman-1959485404.html

https://ria.ru/20240104/terakt-1919653723.html

иран

россия

тегеран (город)

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в мире, иран, россия, исламское государство*, тегеран (город), бушерская аэс