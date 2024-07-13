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Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах - РИА Новости, 13.07.2024
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22:11 13.07.2024 (обновлено: 22:46 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/iran-1959486087.html
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах - РИА Новости, 13.07.2024
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:11
2024-07-13T22:46
в мире
иран
россия
исламское государство*
тегеран (город)
бушерская аэс
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и планировали совершить теракты на траурных мероприятиях по погибшему президенту, а также в ходе двух туров внеочередных выборов нового президента в стране, сообщает министерство разведки Ирана."Террористы ИГ*... сразу после печального инцидента... (с крушением вертолета - ред.) в мае удвоили свои усилия для проникновения в страну, совершения террористических актов на похоронах и церемониях памяти погибших... а затем для осуществления диверсий во время двух туров выборов по всей стране", - говорится в тексте заявления министерства.По информации ведомства, в период с 21 мая по 5 июля антитеррористическое подразделение министерства выявило многочисленные группировки, в 79 случаях осуществило с ними прямое столкновение, задержало десятки террористических элементов, лиц, оказывающих им поддержку, и поставщиков оружия и боеприпасов. Подразделение также обнаружило, обезвредило и конфисковало 560 единиц боевого оружия, около 42 тысяч боевых патронов, девять готовых бомб и значительное количество материалов для их изготовления.По информации минразведки, основными провинциями, в которых боевики планировали осуществить теракты, были Тегеран, Альборз, Казвин, Хорасан-Резави, Фарс, Систан и Белуджистан, Хормозган и Бушер.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240713/kerman-1959485404.html
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иран
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в мире, иран, россия, исламское государство*, тегеран (город), бушерская аэс
В мире, Иран, Россия, Исламское государство*, Тегеран (город), Бушерская АЭС
Минразведки Ирана рассказало о планах ИГ* совершить теракты на выборах

Минразведки Ирана: ИГ планировала совершить теракты на президентских выборах

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) активизировались после гибели в мае в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и планировали совершить теракты на траурных мероприятиях по погибшему президенту, а также в ходе двух туров внеочередных выборов нового президента в стране, сообщает министерство разведки Ирана.
"Террористы ИГ*... сразу после печального инцидента... (с крушением вертолета - ред.) в мае удвоили свои усилия для проникновения в страну, совершения террористических актов на похоронах и церемониях памяти погибших... а затем для осуществления диверсий во время двух туров выборов по всей стране", - говорится в тексте заявления министерства.
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По информации ведомства, в период с 21 мая по 5 июля антитеррористическое подразделение министерства выявило многочисленные группировки, в 79 случаях осуществило с ними прямое столкновение, задержало десятки террористических элементов, лиц, оказывающих им поддержку, и поставщиков оружия и боеприпасов. Подразделение также обнаружило, обезвредило и конфисковало 560 единиц боевого оружия, около 42 тысяч боевых патронов, девять готовых бомб и значительное количество материалов для их изготовления.
По информации минразведки, основными провинциями, в которых боевики планировали осуществить теракты, были Тегеран, Альборз, Казвин, Хорасан-Резави, Фарс, Систан и Белуджистан, Хормозган и Бушер.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреИранРоссияИсламское государство*Тегеран (город)Бушерская АЭС
 
 
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