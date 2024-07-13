Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/iran-1959384459.html
Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства
Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства - РИА Новости, 13.07.2024
Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства
Вопрос о реформах во внутренней и внешней политике Ирана при новом, избранном на прошлой неделе президенте Ирана Масуде Пезешкиане может быть решен после... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:13
2024-07-13T08:13
иран
россия
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Вопрос о реформах во внутренней и внешней политике Ирана при новом, избранном на прошлой неделе президенте Ирана Масуде Пезешкиане может быть решен после осуществления таких насущных задач, как формирование правительства, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Для того чтобы проводить реформы, требуются работы и по линии правительства, и по линии экспертов, и согласования с парламентом, поэтому, на мой взгляд, вопрос о реформах может быть решен после того, как будут осуществлены более насущные задачи, а именно формирование правительства, что также требует согласования с меджлисом (парламентом)", - сказал посол, отвечая на вопрос, каких реформ можно ожидать от нового президента во внутренней и внешней политике Ирана. Дедов отметил, что процесс реформ имеет "достаточно непростой и долговременный" характер и требует согласования между различными ветвями власти. По его словам, "думать над более четкими контурами политики как на внутреннем, так и внешнеполитическом направлении" можно будет после формирования правительства. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
https://ria.ru/20240713/iran-1959380315.html
https://ria.ru/20240712/dogovor-1959244733.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, брикс, в мире
Иран, Россия, БРИКС, В мире
Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства

Посол Дедов: вопрос о реформах в Иране решат после формирования правительства

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Вопрос о реформах во внутренней и внешней политике Ирана при новом, избранном на прошлой неделе президенте Ирана Масуде Пезешкиане может быть решен после осуществления таких насущных задач, как формирование правительства, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
«
"Для того чтобы проводить реформы, требуются работы и по линии правительства, и по линии экспертов, и согласования с парламентом, поэтому, на мой взгляд, вопрос о реформах может быть решен после того, как будут осуществлены более насущные задачи, а именно формирование правительства, что также требует согласования с меджлисом (парламентом)", - сказал посол, отвечая на вопрос, каких реформ можно ожидать от нового президента во внутренней и внешней политике Ирана.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России
Вчера, 06:18
Дедов отметил, что процесс реформ имеет "достаточно непростой и долговременный" характер и требует согласования между различными ветвями власти. По его словам, "думать над более четкими контурами политики как на внутреннем, так и внешнеполитическом направлении" можно будет после формирования правительства.
Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Посол России рассказал, когда будет заключен договор о партнерстве с Ираном
12 июля, 14:24
 
ИранРоссияБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала