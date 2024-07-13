https://ria.ru/20240713/iran-1959384459.html

Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства

Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства - РИА Новости, 13.07.2024

Вопрос о реформах в Иране может быть решен после формирования правительства

Вопрос о реформах во внутренней и внешней политике Ирана при новом, избранном на прошлой неделе президенте Ирана Масуде Пезешкиане может быть решен после... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:13

2024-07-13T08:13

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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Вопрос о реформах во внутренней и внешней политике Ирана при новом, избранном на прошлой неделе президенте Ирана Масуде Пезешкиане может быть решен после осуществления таких насущных задач, как формирование правительства, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Для того чтобы проводить реформы, требуются работы и по линии правительства, и по линии экспертов, и согласования с парламентом, поэтому, на мой взгляд, вопрос о реформах может быть решен после того, как будут осуществлены более насущные задачи, а именно формирование правительства, что также требует согласования с меджлисом (парламентом)", - сказал посол, отвечая на вопрос, каких реформ можно ожидать от нового президента во внутренней и внешней политике Ирана. Дедов отметил, что процесс реформ имеет "достаточно непростой и долговременный" характер и требует согласования между различными ветвями власти. По его словам, "думать над более четкими контурами политики как на внутреннем, так и внешнеполитическом направлении" можно будет после формирования правительства. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240713/iran-1959380315.html

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